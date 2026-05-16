Българският европрокурор съди държавата в Страсбург

Българската евпропрокурорка Теодора Георгиева, която от повече от година е временно отстранена от поста си, е завела дело срещу държавата в Страсбург. Тя претендира, че са нарушени правото ѝ на свободно изразяване не мнение, правото на личен и семеен живот, както и правото ѝ на ефективни правни средства за защита.

В жалбата се казва, че тя е жертва на прокурорски произвол, че срещу нея се води "инквизиционно производство", без да може да се защити, защото формално не е обвиняема, че прокуратурата провежда институционална вендета срещу нея заради разкритията ѝ.

В жалбата, с която "Сега" се запозна, се разказва как Георгиева е била избрана за европейски прокурор през юли 2020 г., но българският офис на ръководената от Лаура Кьовеши институция започнал да работи година по-късно заради организационни трудности, създадени под ръководството на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

Въпреки институционалната съпротива на българската прокуратура и ВСС, под ръководството на Георгиева, европейската прокуратура започнала няколко мащабни разследвания - за разширяването на газохранилището край с. Чирен и на пристанището на Варна, за злоупотреби в Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и за измамни схеми с емисии парникови газове от топлоелектрическите централи, твърди още Георгиева пред Страсбург.

В жалбата си, подготвена с адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева, Георгиева обвинява колегите си делегирани прокурори в България в страх и нерегламентирани зависимости. Пише, че те неохотно изпълнявали възложените им действия и към разследваните изтичала информация. За да спаси значимите разследвания от провал, Георгиева била принудена сама за разпитва ключови свидетели, което е позволено от регламента за европейската прокуратура, но след одобрение от постоянна камара.

Активността на прокурорката провокирало компроматна война срещу нея.

По делото "Чирен" разследващи полицаи, ръководени от тогавашния директор на ГДБОП, а сега депутат от ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - Калин Стоянов, забавили критично и на практика провалили претърсване и изземване на доказателства от офиси на Булгартрансгаз.

"От разпити на свидетели Георгиева установила, че Д. Пеевски е искал 20 милиона подкуп от подизпълнители на проекта", пише още в жалбата и се казва, че са събрани и доказателства, уличаващи в престъпление Владимир Малинов - бивш министър на енергетиката, а сега шеф на "Булгартрансгаз". Георгиева решила, че публичността може да е нейна защита и по време на конференция на 4 февруари 2025 г. разказала за саботаж от МВР. После дава и интервю за "Капитал".

На 4 март 2025 г. тя изпраща призовка на Малинов за привличане като обвиняем на 24 март 2025 г. Прави го на своя глава, без да има позволението на камарата. "Но това са дребни административни нарушения в сравнение с това, в което Сарафов и неговото обкръжение се опитват да я обвинят", казва Екимджиев .

Непосредствено след това получила заплашително съобщение чрез посредник, че "ще бъде размазана в медиите, ако не спре" и че "В. Малинов е много свестен човек, който е бил принуден да подпише и няма вина".

После е разпространен клипът от "Осемте джуджета", в който се вижда как тя обсъжда с Петьо Петров - Еврото кандидатурата си за европейската прокуратура. Георгиева твърди, че съдържанието на записа е манипулирано, защото от него е изрязана настоящата градска прокурорка Емилия Русинова, която я е завела при Петьо Петров - Еврото.

На 24 март Малинов не се явява за привличане като обвиняем. 2 дни по-късно от Европейската прокуратурата съобщиха, че Георгиева е обект на административно разследване.

Година по-късно тя сезира служебния правосъден министър Андрей Янкулов, като сигналът ѝ беше насочен срещу Борислав Сарафов, който по това време незаконно заемаше поста и.ф. главен прокурор, и срещу Пеевски. На 10 март прокуратурата публикува "институционална позиция" срещу Георгиева.

От жалбата става ясно още, че на 30 март Георгиева е получила обаждане от НАП във връзка с ревизия срещу нея, назначена от прокурор Христина Христова от спецотдела на Софийската градска прокуратура за разследване на магистрати. В този отдел се е самоназначила и градската прокурорка Емилия Русинова.

B тaзи cитyaция нямa aнгeли, коментира пред "Де факто" адвокатът на Георгиева Михаил Екимджиев. Той допълва, че "ĸoгaтo eдин чoвeĸ, дaли зapaди caмocъxpaниe, или oт paзĸaяниe, или и двeтe зaeднo, a мoжe и нeщo тpeтo, e зaпoчнaл дa дeйcтвa в oбщecтвeн интepec, зa дa изoбличи мaфиoтитe, cи cтpyвa дa бъдe пoдĸpeпeн".