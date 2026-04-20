"Булгартрансгаз" обяви наново търг за сондажи за разширяване на "Чирен"

Преди повече от година "Булгартрансгаз" дисквалифицира тримата кандидати в търг за същата дейност.

"Булгартрансгаз" обяви нова обществена поръчка за един от етапите на разширението на газовото хранилище "Чирен". Става дума за прокарването на три експлоатационни сондажа заедно с инвестиционното проектиране и доставката на необходимите материали и оборудване.

От държавната газова компания уточняват, че действат по указание на Агенцията за обществени поръчки.

Преди повече от година - в началото на 2025 г., "Булгартрансгаз" стартира поръчка със същия обхват с прогнозна стойност от 109 млн. лв. без ДДС, но впоследствие дисквалифицира тримата явили се кандидати и прекрати процедурата.

Двама от участниците - консорциум „Енергико Хюстън Дрилинг“, собственост на бившия директор на „Булгартрансгаз“ (2009 – 2011 г.) Иван Дреновички, и консорциум „Дивиком Тексас Дрилинг 2025“, в което са обединени румънската „ХАБАУ С.Р.Л“, българската „СА.И.Е“ (свързана с Христо Ковачки) и американската „Куатматин Холдингс“, подадоха жалби в Комисията за защита на конкуренцията. След като през юли КЗК отхвърли жалбите, а три месеца по-късно и ВАС стори същото.

В днешното съобщение от "Булгартрансгаз" припомнят, че е обществената поръчка е била прекратена, защото всички подадени оферти за трите сондажа не са отговаряли на условията за представяне.

Прогнозната стойност на новата обществена поръчка остава непроменена от заложената през 2025 г. и е в размер на 55.972 млн. евро без ДДС. Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 29 май 2026 г.

За финансирането на проекта за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ е сключено грантово споразумение между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) в размер до 77 910 018 евро.

Разширението на капацитета на единственото газово хранилище у нас е стратегически за енергийната сигурност на региона на Югоизточна Европа проект. Проектът се реализира в три направления – проектиране и изграждане на нова компресорна станция, подземни съоръжения и преносен газопровод. Компресорната станция и прилежащи й технически съоръжения са въведени в експлоатация през месец март 2025 г. Преносният газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз „ЕАД в района на с. Бутан е изграден и въведен в експлоатация в края на ноември 2024 г. Изпълнението на тези два етапа позволи капацитетът на хранилището да бъде увеличен от 550 на 650 млн. куб. м. от май 2025 г.