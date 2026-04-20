Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Булгартрансгаз" обяви наново търг за сондажи за разширяване на "Чирен"

Прогнозната стойност на новата обществена поръчка остава непроменена от заложените през 2025 г. 55.972 млн. евро без ДДС

Днес, 16:23
Преди повече от година "Булгартрансгаз" дисквалифицира тримата кандидати в търг за същата дейност.

"Булгартрансгаз" обяви нова обществена поръчка за един от етапите на разширението на газовото хранилище "Чирен". Става дума за прокарването на три експлоатационни сондажа заедно с инвестиционното проектиране и доставката на необходимите материали и оборудване.

От държавната газова компания уточняват, че действат по указание на Агенцията за обществени поръчки.

Преди повече от година - в началото на 2025 г., "Булгартрансгаз" стартира поръчка със същия обхват с прогнозна стойност от 109 млн. лв. без ДДС, но впоследствие дисквалифицира тримата явили се кандидати и прекрати процедурата. 

Двама от участниците - консорциум „Енергико Хюстън Дрилинг“, собственост на бившия директор на „Булгартрансгаз“ (2009 – 2011 г.) Иван Дреновички, и консорциум „Дивиком Тексас Дрилинг 2025“, в което са обединени румънската „ХАБАУ С.Р.Л“, българската „СА.И.Е“ (свързана с Христо Ковачки) и американската „Куатматин Холдингс“, подадоха жалби в Комисията за защита на конкуренцията. След като през юли КЗК отхвърли жалбите, а три месеца по-късно и ВАС стори същото. 

В днешното съобщение от "Булгартрансгаз" припомнят, че е обществената поръчка е била прекратена, защото всички подадени оферти за трите сондажа не са отговаряли на условията за представяне. 

Прогнозната стойност на новата обществена поръчка остава непроменена от заложената през 2025 г. и е в размер на 55.972  млн. евро без ДДС. Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 29 май 2026 г.

За финансирането на проекта за разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ е сключено грантово споразумение между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) в размер до 77 910 018 евро.

Разширението на капацитета на единственото газово хранилище у нас е стратегически за енергийната сигурност на региона на Югоизточна Европа проект. Проектът се реализира в три направления – проектиране и изграждане на нова компресорна станция, подземни съоръжения и преносен газопровод. Компресорната станция и прилежащи й технически съоръжения са въведени в експлоатация през месец март 2025 г. Преносният газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна система на „Булгартрансгаз „ЕАД в района на с. Бутан е изграден и въведен в експлоатация в края на ноември 2024 г. Изпълнението на тези два етапа позволи капацитетът на хранилището да бъде увеличен от 550 на 650 млн. куб. м. от май 2025 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

газохранилище Чирен, Чирен

Още новини по темата

Министър Трайков: Има шанс за предоговаряне на договора с "Боташ"
08 Март 2026

Кьовеши забрави за "Чирен" и Теодора Георгиева
22 Май 2025

Бивш енергиен министър не се яви на призовка от хората на Кьовеши
24 Март 2025

Депутатите "смляха" министър Малинов за провала на проекта "Чирен"

12 Дек. 2024

Малинов не се притеснява от разследването на Кьовеши за Чирен
01 Дек. 2024

АКФ извади нови скандални факти за Чиренското газохранилище

26 Ноем. 2024

12 компании са напълнили газохранилището в Чирен "до козирката"
28 Окт. 2024

Над 177 млн. лв. без ДДС са платени авансово за "Чирен"
25 Авг. 2024

Малинов спира мегапроекта в Чирен заради разследването на Кьовеши

14 Авг. 2024

Фирмите, осигурили газ в пика на кризата, ще получат 278 млн. лв.

04 Юли 2024

САЩ ще финансират проекта за производство на водород в Чирен
15 Февр. 2024

Брюксел позволи държавна гаранция за разширяването на "Чирен"
08 Авг. 2023

С пълни газохранилища ЕС е готов за зимата
02 Авг. 2023

И американски банки ще финансират разширяването на газохранилището "Чирен"
05 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа