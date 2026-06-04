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Наш евродепутат иска свобода за капачките на пластмасовите шишета

Кристиян Вигенин ще се бори за промяна на директивата, която дразни повечето хора

Днес, 06:32

Български евродепутат започва битка срещу прикрепените към пластмасовите бутилки капачки.

"Непрекъснато получавам сигнали от граждани, че капачката им пречи при директно пиене или при наливане от бутилката. На последната сесия на ЕП поисках преразглеждане на директивата", обяви Кристиян Вигенин.

Става дума за Директивата за пластмасите за еднократна употреба, в която през 2018 г. бе въведено изискването за "неразделните" капачки. Тя изисква всички пластмасови шишета с вместимост до 3 литра а се произвеждат в дизайн, при който капачката и контейнера са свързани. Идеята е да се подобри събирането и рециклирането.

"За много потребители обаче капачките са неудобни и те често просто ги откъсват, което обезсмисля самата мярка",  българският евродепутат. Освен че е неудобно, заради прикрепването всъщност се използва повече пластмаса - за пръстена, с който капачката е свързана с шишето.

"Наскоро зададох вълрос и в отговора си ЕК защити законодателството с аргумента за екологичните ползи - по-малко отпадъци, по-добро рециклиране, като се позова на стари оценки на въздействието. Но истината е, че тази мярка се превърна в символ на прекомерна бюрокрация в очите на много европейци, при това се сблъскват с нея ежедневно. Догодина предстои нова  оценка на директивата и  се надявам тогава да бъдат взети предвид всички недостатъци, коментира Вигенин.

И подчертава: "Опазването на околната среда е широко подкрепян приоритет на ЕС, но добрите намерения невинаги означават добро законодателство."

 

Защо бяха въведени

Отделящите се капачки са сред най-често срещаните пластмасови отпадъци по европейските плажове. Прикрепването им предотвратява изхвърлянето им отделно сред природата. Целта е потребителите да връщат бутилките за рециклиране заедно с капачките, което улеснява процеса на управление на отпадъците и пълното събиране на суровините за повторна употреба.

 

 

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Ключови думи:

пластмасови бутилки, капачки

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