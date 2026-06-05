Кабинетът “Радев” ще продължи с разделянето на БЕХ на два холдинга

Кабинетът “Радев” ще изпълни ангажимента по Националния план за възстановяване и устойчивост за отделянето на въглищните компании от БЕХ. “ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица - изток” ще бъдат извадени от БЕХ и обособени в отделен холдинг. Така страната ни ще изпълни ключова реформа по ПВУ и ще си спести загубата на близо 500 млн. евро по плана.

Това съобщиха източници от ЕС по повод финализирането на плановете за възстановяване и устойчивост.

Както “Сега” писа, предходният парламент взе изрично решение, с което забрани на служебното правителство да приеме решение за предприемане на подготвителни стъпки за отделянето на въглищните компании. Това е ключова реформа по ПВУ, като първоначално се предвиждаше различен модел на разделяне, но в последствие бе прието от шапката на БЕХ да излязат въглищните компании, които са по-проблемни като финансови резултати.

Взетото решение на НС за забрана на разделянето на дружеството правно вероятно ще бъде отменено като правна техника и кабинетът ще вземе решение за подготовка на разделянето на дружеството. То следва да е приключило и новият холдинг да е реално регистриран до края на август, когато изтича срокът за ПВУ.

По плана за възстановяване ще бъде извършена още последна ревизия, за да се прецени изпълнимостта на проектите до края на август. Има проблеми с някои инвестиции, но те не са големи, сумите са от порядъка на 100-200 млн. евро, като парите могат да се пренасочат към тази ревизия към други по-успешни схеми по плана. Очаква се четвъртото плащане в размер на 1.1 млрд. евро да бъде получено в България през юли, като постъпването му е важно на фона на ниското ниво на фискалния резерв.