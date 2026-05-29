Брюксел отблокира замразените 370 млн. евро по плана за възстановяване

Европейската комисия ще отблокира в аванс голяма сума, замразена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Брюксел ще изплати на България 370 млн. евро, които бяха временно спрени заради липсата на независима антикорупционна комисия и недостатъчно ефективен контрол върху фигурата на главния прокурор. С Европейската комисия е постигната договореност и по други две проблемни теми - реформата в енергетиката и сектор води, обяви преди началото на заседанието премиерът Румен Радев. На базата на проведените срещи Радев очаква България да получи в срок “огромна част” от полагащото се финансиране по плана за възстановяване.

Както “Сега” писа, ЕК замрази суми от второ и трето плащане по ПВУ заради отказа на кабинета Желязков да приеме необходимото законодателство в областта антикорупционна комисия и контрол върху главния прокурор. Антикорупционна комисия не само не бе създадена, а бе направо закрита. Служебното правителство изготви проект на нов закон, съгласуван с Брюксел, а новият кабинет успя бързо да го прокара в Народното събрание. Днес текстовете се гласуват окончателното на второ четене. Така Брюксел дава зелена светлина за размразяване на плащането в размер на 370 млн. евро, като парите са ключови на фона на проблемите с хазната.

От думите на Радев стана ясно, че България вероятно ще избегне почти сигурна загуба на стотици милиони по други две много проблемни реформи, заложени в края на изпълнението на ПВУ - реформата в БЕХ и в сектор води. ЕК иска от България да извади изпод шапката на БЕХ въглищните предприятия и да ги обособи в нов холдинг, за да няма кръстосано субсидиране между дружествата в БЕХ. Реформата в сектор води пък предвижда много сериозно окрупняване на ВиК оператори. Според Радев са постигнати договорености и в двете области, като премиерът не навлезе в детайли.

ЕК настоява общинските ВиК дружества да бъдат преструктурирани под управлението на ВиК холдинга, но България към момента не приема този вариант и ще търси междинно решение, обясни по-рано в ефира на Нова тв вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов. Не стана ясно дали компромисното решение вече е договорено или има само съгласие да се търси такова.

Брюксел е дал зелена светлина и зелена светлина на екологичната оценка на язовир “Яденица”, съобщи Радев. Той допълни, че темпото до края на август, който е последният срок за разплащания по ПВУ, трябва да е ново високо и МС няма да излиза във ваканция.