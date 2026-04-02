Служебният кабинет успя да поиска от ЕК 900 млн. евро по ПВУ

Служебното правителство успя да избегне фатално закъснение по плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и изпраща четвърто искане за плащане към Брюксел. Плащането възлиза на 900 млн. евро и получаването му е важно на фона на голям дефицит в бюджета и приближаването на крайните срокове по ПВУ. България следва да направи още едно, пето искане за плащане, като крайният срок по плановете за всички страни-членки е август 2026 г.

От служебния кабинет са отчели като изпълнени всички 25 цели по четвъртото плащане, показва справка в базата данни за изпълнение на плана. Това обаче не отговаря на реалността.

Две ключови реформи, включени в списъка, не са изпълнени - приемането на нов закон за водоснабдяването и канализацията с нови принципи за ценообразуване, и реформа в структурата на БЕХ с изваждане на въглищните предприятия в отделно холдингово дружество. НС изобщо не направи опит да приеме ВиК закона заради чувствителността на реформите, а за БЕХ бе прието изрично забранително решение правителството да пристъпва към подготвителни действия за изваждане на дружествата.

Очаква се заради неизпълнението на първата реформа ЕК да задържи сума от порядъка на близо 437 млн. евро, неизпълнението на подготвителните действия за БЕХ се води междинна стъпка и санкцията за нея ще е по-малка - поне 10 пъти по-малка.

От брифинг на вицепремиера Мария Недина се разбра, че всъщност са изпълнени 16 мерки, останалите 7 ще се предадат на ЕК в движение, докато чакаме самото плащане. "Работим интензивно с ЕК да предадем и тях в рамките на срока за четвъртото плащане и се надяваме, че то ще дойде до края на юни. Това ще направи възможно изпълнението на важни инвестиции", коментира Недина.

Инвестицията за хеликоптерите ще бъде спасена

Ще успеем да приключим и проблемната инвестиция за закупуване на медицински хеликоптери и изграждане на хангари. Оказа се, че проектирането на хангари е много сложно, но ще се справим в рамките на срока, коментира Недина. Финансовият министър Георги Клисурски уточни, че получаването на четвъртото плащане през юни е ключово, защото България трябва да разплати всички инвестиции по плана до края на август. "От началото на годината до август общата сума, която трябва да се разплати, е 4 млрд. евро във всички тези инвестиции", коментира Клисурски.

357 млн. евро звучат неспасяеми заради липсата на реформа в борбата с корупцията

4 май е крайният срок, в който България следва да извърши две реформи - в антикорупционната комисия, която бе закрита, и в гаранциите за независимо разследване на главния прокурор.

Както "Сега" писа, служебният кабинет изготви нов законопроект за антикорупционната комисия, който ще следва да бъде гледан и приет скоростно след изборите. Проектът предвижда комисията да се ръководи от 5 души, като НС и президентът излъчват по 1, а останалите се избират от неполитически органи. Този подход е консултиран с ЕК, обясни служебният правосъден министър Андрей Янкелов. За независимото разследване на главния прокурор се предвижда въвеждане на фигура, която да контролира специалния прокурор по разследването на главния прокурор. Контролиращият прокурор ще се номинира и избран измежду съдиите на наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Ако не се приемат тези промени до 4 май, страната ни губи окончателно 357 млн. евро, обясни Мария Недина.