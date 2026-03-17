Правосъдният министър: 437 млн. евро висят на косъм в правната комисия

Парламентарната комисия по правни въпроси не успя да събере кворум въпреки сериозния залог на свиканото за днес заседание. Очакваше се на него да бъде гласуван на второ четене изцяло новия законопроект за прозрачност и почтенност в управлението, по известен като закон за лобизма. След неуспешен опит народните представители да се съберат, утре ще бъде направен последен опит. Ако проектът не успее да мине преди ваканцията преди изборите, България ще постави на карта 437 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Липсата на кворум бе остро разкритикуван от правосъдният министър Андрей Янкулов. В социалната мрежа Янкулов изтъкна, че сумата е голяма и от нея зависят редица социално значими проекти.

"Току-що парламентарната правна комисия не съумя да събере кворум и да разгледа на второ четене т.нар. Закон за лобизма. От приемането му в този парламент зависи получаването на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, които ще отидат за болници, детски градини, училища, хеликоптери за спешна помощ, подпомагане на хора с увреждания, изграждане на домове за възрастни хора, медицинска помощ в отдалечени населени места.

Благодаря на народните представители от всички парламентарни групи, които днес подходиха отговорно и бяха в правна комисия. Утре ще бъде направен последен опит за приемане на този толкова важен закон. Апелирам към всички депутати в утрешния ден да присъстват в правна комисия и пленарна зала, за да може законът да бъде гласуван", написа Янкулов.

Премиерът Гюров: Вицепремиерът Недина се превърна на телефонна централа

Липсата на ангажимент към навременното приемане на съгласувани с ЕК проекти разкритикува и премиерът Андрей Гюров в "Студие България" пред Генка Шикерова. Вицепремиерът Мария Недина се превърна в телефонна централа да звъни на депутати и политически сили и да ги убеждава, че в случая не става въпрос за политика, а за интереса на много системи и държавата, коментира Гюров. По-късно през деня той разговаря и с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за подаването на искане за четвъртото плащане по плана. "Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за служебното правителство в усилията му да убеди българския парламент да приеме необходимото законодателство, което ще позволи получаването на средствата за България", съобщават от правителствената пресслужба.

Проектите по плана за възстановяване са приоритет за включване в програмата в последните дни преди ваканцията, коментира и председателят на НС Рая Назарян.

"Изчакахме доста дълго, прозвъняхме всички членове на комисията, отказват да присъстват, така че да може да се разгледа т.нар. Закон за лобизма на второ четене, за да влезе в програмата за утре. Има и обединен доклад на законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне правна комисия, сигурно утре ще има нов опит“, коментира председателят на НС. Тя изтъкна, че се очаква в зала да бъдат внесени и други, свързани с ПВУ проекти като изцяло новия закон за обществения транспорт, в зала следва да бъде гласуван и проектът за удължителен закон за бюджета.

Както "Сега" писа, служебното правителство заяви амбиция да изпрати в срок в края на месец март или началото на април искане за четвърто плащане по плана. То е в размер на 900 млн. евро. Само по линия на един закон, който се счита за ключова реформа - този за лобизма, страната може да пропусне шанса да получи 437 млн. евро. Законопроектите могат да се гласуват и след изборите, но времето е много кратко за заявяване на цели две плащания. Петото плащане, което е и последно, е голямо - 1.6 млрд. евро, а крайният срок по плана е август.

