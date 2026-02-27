ГЕРБ внесе проектозакон за лобизма

В парламента е постъпил проект на закон за регламентиране на лобизма, внесен от група депутати от ГЕРБ. Той отдавна се очаква, тъй като приемането му е ангажимент на българската държава за кандидатурата й за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и по линия на четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Проектозаконът е озаглавен "Закон за прозрачност и почтеност в управлението". В мотивите се уточнява, че лобирането пред публичните власти е "позволена и полезна дейност", стига да се извършва по "прозрачен и почтен начин". Проектът беше изработен от правосъдното министерство при кабинета "Желязков" и беше пуснат за обществено обсъждане , но поради смяната на властта не беше внесен в парламента от Министерския съвет. Сега с тази задача са се нагърбили депутатите от ГЕРБ, които бяха мандатоносители на предишното правителство.

"За да се преодолее съществуващата негативна нагласа към думата "лобизъм", в законопроекта като синоним се използва изразът "представителство на интереси"", обясняват вносителите. Те правят разлика между регулираното представителство на интереси и нелегитимното представителство. Законният лобизъм според тях се характеризира с "публичност на аргументацията, проследимост на контактите между представителите на интереси и представителите на публичната власт и видимостта на основанията за взетите решения".

Законът казва, че целта му е да създаде ред, по който хора, организации и компании да оказват влияние, когато се изработват нормативни актове, общи административни актове, стратегически планове и програми и други документи. Публичните институции, с които ще могат да работят лобистите, включват Народното събрание, изпълнителната власт, президентството, местните органи и т.н.

Ще се създаде т.нар. Регистър по прозрачност. В него ще се вписват лицата, които са представители по интереси по занятие; или ако представителството по интереси се осъществява по търговски начин за трети лица; или ако се лобира срещу възнаграждение.

Иначе за работата между публичните служители и лобистите се обяснява, че взаимодействието трябва да се основава на принципите на откритост, прозрачност, отчетност, добросъвестност и почтеност. Тук се включва и провеждането на лични срещи, които се отразяват в публичен календар, свързан с регистъра за прозрачност.

Като отчетност трябва да има "законодателен отпечатък", както се определя в закона, чрез който могат да се проследяват и оповестяват външните намеси по подготвяни закони, стратегии и други актове, от началото до края на подготвянето им.

В проекта са предвидени и наказания, ако някой извършва лобистка дейност, без да се регистрира – от 1000 до 2500 евро за физическо лице и от 2500 до 7500 евро за юридическо лице. Наказанието се удвоява при повторно нарушение.