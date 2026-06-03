Кабинетът сложи Евгени Симеонов за спецуправител на "Лукойл"

Премиерът Румен Радев обяви, че Румен Спецов ще бъде освободен от ролята на особен търговски управител в дружествата на руската "Лукойл в България начело с бургаската рафинерия.

"Преди малко завърши съветът за сигурност, министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения търговски управител", съобщи Радев, като уточни, че решението ще бъде взето днес на заседанието на правителството.

Решението вече е факт - мястото на Спецов ше бъде заето от Евгени Симеонов. Новият спецуправител бе представен от министър Александър Пулев така: "Има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл”.

Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. Новото му назначение го заварва като председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

За Спецов министърът загадъчно каза, че разполага с информация за работата на Румен Спецов, която на този етап не може да сподели. Пулев посочи само, че липсвала отчетност и прозрачност и като пример даде, че Спецов не е представил изискващия се по закон 6-месечен оздравителен бизнес план. на мястото на

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"От другата седмица министрите започват да изнасят информация за разхищения, безсрамни заплати, и то в държавни дружества, които са на загуба, скандални обществени поръчки", обяви още Румен Радев. Той допълни, че след заседанието финансовият министър Гълъб Донев ще даде подробна информация за състоянието на бюджета. "От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за 1 млрд., че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за 1 млрд, но преди да си тръгне, източи хазната, така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема", каза още Радев.