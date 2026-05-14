Районен кмет обясни, че е станал криптомилионер с дарения

Кметът на столичния район "Младост" Ивайло Кукурин е криптомилионер, като парите за тази инвестиция са дошли като дарение от родителите му, написа той в профила си във "Фейсбук" в отговор на медийни публикации.

Той обяснява, че е направил инвестицията преди да стане районен кмет и се кани да съди тези, които разпространяват лъжи за него и семейството му.

В имуществените декларации, подадени от Кукурин през 2024 г. и 2025 г., се вижда вписани 170 861 лв. налични през 2024 г., като за произход се сочи "дарение". Със същия произход има и 164 165 лв. в банкови сметки. В графата "вложения" е попълнил криптовалута за 1 389 762 лв. към 31 декември 2023 г., като отново сочи произход от дарения.

Ситуацията е сходна и в декларацията му за следващата година. 176 500 лв. налични и 164 165 лв. в банка - все от дарения. А също и криптовалута за 2 607 092 лв.

"Истината е конкретна и проста: средствата са дарени от моите родители и са инвестирани години преди да бъда избран за кмет - още в зората на криптовалутите, когато подобна инвестиция изглеждаше рискова, непопулярна и далеч от днешните ѝ пазарни стойности. Тези средства не са получавани през 2024 г. или 2025 г. Не са свързани с мандата ми. Не са свързани с район "Младост". Не са свързани с решения, преписки, инвеститори или обществени поръчки", пише Кукурин в поста си.

Той обяснява, че "различните стойности през отделните години се дължат на променящата се пазарна цена на криптовалутата, а не на нови дарения. Казано ясно: това не са нови милиони - това е стара инвестиция с нова пазарна стойност", заявява Кукурин, като е изключил коментарите към публикацията в профила си във "Фейсбук".

Районният кмет смята, че разкритието, че е криптомилионер е атака заради засегнати бизнес интереси.

"През последните седмици поставих публично въпроси, които засягат сериозни икономически интереси, включително казуса със заменката на НИКМИ. Не съм изненадан, че след това започнаха атаки. Когато зададеш неудобните въпроси, отговорът често идва не с факти, а с атаки. Аз няма да вляза в този сценарий с мълчание. Ще продължа да говоря открито, да работя прозрачно и да защитавам интереса на жителите на район "Младост" - спокойно, последователно и с ясното съзнание, че истината няма нужда от шум, а от смелост да бъде казана", пише Кукурин.

Той беше издигнат за кмет на столичния район "Младост" от ПП. Но напусна партията с гръм и трясък и обвинения за "манипулиране на обществени поръчки, проценти и пренасочване на средства към партийната каса". Това стана заедно с кмета на "Люлин" Георги Тодоров и общинските съветници Димитър Шалъфов и Драгомир Драгомиров.

Техните показания бяха причината за ареста на заместник-кмета на столицата Никола Барбутов и повдигането на обвинения срещу него за корупция.