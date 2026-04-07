Кабинетът оттегля номинациите за европрокурор заради опорочена процедура

Правосъдният министър поиска ВСС да уволни градския прокурор

07 Апр. 2026Обновена
Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев (от ляво надясно), чиито кандидатури ще бъдат оттеглени.
Пламен Петков, Михаела Райдовска, Димитър Беличев (от ляво надясно), чиито кандидатури ще бъдат оттеглени.

Министерският съвет да оттегли номинациите на тримата прокурори, класирани на национално ниво в процедурата за подбор на следващия европейски прокурор от България. Това предложение на Министерството на правосъдието е в дневния ред за утрешното заседание на кабинета, съобщи на специален брифинг служебният правосъден министър Андрей Янкулов.

Той обясни, че в министерството са изследвали процедурата за номинации за европейски прокурор и са установили, че "тя страда от доста сериозни дефицити". Основният е в съставянето на самата комисия по подбора - 4 от седмината ѝ членове са от Висшия съдебен съвет, който е с "доста изтекъл мандат". Янкулов обясни, че изтеклият мандат поставя под въпрос независимостта на тези хора. Той припомни, че законът забранява съвет с изтекъл мандат да избира главен прокурор и председатели на върховните съдилища.

Националните представители в европейската прокуратура сформират колегиума ѝ. В момента това е Теодора Георгиева, отстранена миналия март. Изборът на неин приемник обаче е заради изтичането на мандата ѝ.

Янкулов допълни, че процедурата, в която е селектирана Георгиева преди няколко години, не се различава особено от процедурата, която протече наскоро. При нея бяха избрани Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков, като имената им се спрягаха дни преди изслушването им.

Освен четиримата членове на съвета в комисията по подбор участваха също зам.-министър на правосъдието и главният секретар на МП. Това поставя под въпрос политическият неутралитет на комисията.

Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни, допълни служебният министър.

С тези аргументи той предлага правителството да отмени решението на кабинета "Желязков", с което процедурата е била финализирана на етап национални власти, и кандидатурите да бъдат оттеглени от комитета по подбора.

Рискът да се забавим (с попълването на колегиума на европейската прокуратура) е по-малък от риска от повтаряне на дефицитите, които наблюдавахме и до момента, обобщи министърът. Той все пак подчерта, че решението няма нищо общо с конкретните кандидатури, а дефицитите са при органа, провел процедурата.

В следващата комисия по подбор би трябвало да участват университетски преподавател, двама върховни наказателни съдии, върховен прокурор и адвокат с поне 12-годишен опит. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ

Янкулов съобщи още, че е внесъл в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложението за дисциплинарно уволнение на новоизбраната градска прокурорка Емилия Русинова.

Аргументите са, че има осъществени две пътувания през границата с един и същ автомобил с лицата Петьо Петров - Еврото и соченият за негова дясна ръка Кристиян Христов. Това се е случило през юни и август 2021 г. Историята "Осемте джуджета" става публично известна около година по-рано, припомни Янкулов. По време на пътуванията вече е публично известно, че има различни преписки в прокуратурите, свързани с Петров и изясняването на фактологията по "Осемте джуджета". Емилия Русинова тогава е зам.-апелативен прокурор на София. "Потенциално е могла да осъществява контролни правомощия върху работата на прокурорите от Софийската градска прокуратура и има риск от потенциално въздействие върху тези прокурори", каза министърът. И допълни, че информация за влияние към момента няма. "Но дори и самият факт, че заместник-апелативен прокурор е в тесен контакт (с тези хора) е достатъчно притеснителен".

По думите на Янкулов има и друга информация, която показва, че това не са изолирани контакти, а трайни взаимовръзки.

"Това води до заключението, че е налице тежко дисциплинарно нарушение", каза още министърът.

Дали и какво наказание да наложи обаче е във властта на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
 

Емилия Русинова и Петьо Петров - Еврото.
