Кабинетът оттегля номинациите за европрокурор заради опорочена процедура

Министерският съвет да оттегли номинациите на тримата прокурори, класирани на национално ниво в процедурата за подбор на следващия европейски прокурор от България. Това предложение на Министерството на правосъдието е в дневния ред за утрешното заседание на кабинета, съобщи на специален брифинг служебният правосъден министър Андрей Янкулов.

Той обясни, че в министерството са изследвали процедурата за номинации за европейски прокурор и са установили, че "тя страда от доста сериозни дефицити". Основният е в съставянето на самата комисия по подбора - 4 от седмината ѝ членове са от Висшия съдебен съвет, който е с "доста изтекъл мандат". Янкулов обясни, че изтеклият мандат поставя под въпрос независимостта на тези хора. Той припомни, че законът забранява съвет с изтекъл мандат да избира главен прокурор и председатели на върховните съдилища.

Националните представители в европейската прокуратура сформират колегиума ѝ. В момента това е Теодора Георгиева, отстранена миналия март. Изборът на неин приемник обаче е заради изтичането на мандата ѝ.

Янкулов допълни, че процедурата, в която е селектирана Георгиева преди няколко години, не се различава особено от процедурата, която протече наскоро. При нея бяха избрани Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков, като имената им се спрягаха дни преди изслушването им.

Освен четиримата членове на съвета в комисията по подбор участваха също зам.-министър на правосъдието и главният секретар на МП. Това поставя под въпрос политическият неутралитет на комисията.

Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни, допълни служебният министър.

С тези аргументи той предлага правителството да отмени решението на кабинета "Желязков", с което процедурата е била финализирана на етап национални власти, и кандидатурите да бъдат оттеглени от комитета по подбора.

Рискът да се забавим (с попълването на колегиума на европейската прокуратура) е по-малък от риска от повтаряне на дефицитите, които наблюдавахме и до момента, обобщи министърът. Той все пак подчерта, че решението няма нищо общо с конкретните кандидатури, а дефицитите са при органа, провел процедурата.

В следващата комисия по подбор би трябвало да участват университетски преподавател, двама върховни наказателни съдии, върховен прокурор и адвокат с поне 12-годишен опит.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ

Янкулов съобщи още, че е внесъл в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложението за дисциплинарно уволнение на новоизбраната градска прокурорка Емилия Русинова.

Аргументите са, че има осъществени две пътувания през границата с един и същ автомобил с лицата Петьо Петров - Еврото и соченият за негова дясна ръка Кристиян Христов. Това се е случило през юни и август 2021 г. Историята "Осемте джуджета" става публично известна около година по-рано, припомни Янкулов. По време на пътуванията вече е публично известно, че има различни преписки в прокуратурите, свързани с Петров и изясняването на фактологията по "Осемте джуджета". Емилия Русинова тогава е зам.-апелативен прокурор на София. "Потенциално е могла да осъществява контролни правомощия върху работата на прокурорите от Софийската градска прокуратура и има риск от потенциално въздействие върху тези прокурори", каза министърът. И допълни, че информация за влияние към момента няма. "Но дори и самият факт, че заместник-апелативен прокурор е в тесен контакт (с тези хора) е достатъчно притеснителен".

По думите на Янкулов има и друга информация, която показва, че това не са изолирани контакти, а трайни взаимовръзки.

"Това води до заключението, че е налице тежко дисциплинарно нарушение", каза още министърът.

Дали и какво наказание да наложи обаче е във властта на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

