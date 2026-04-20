Демерджиев и Янкулов влязоха в спор как да се отстрани Сарафов

Ключовата фигура от спечелилата пълно мнозинство формация на Румен Радев - бившият вътрешен министър Иван Демерджиев, и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов влязоха в задочен спор как може да бъде отстранен Борислав Сарафов от кабинета на главния прокурор.

"Категорично Сарафов трябва да бъде отстранен незабавно. Не виждам защо Янкулов пише постове в социалните мрежи, той е принципал на Главна дирекция "Охрана", която трябва да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му, тъй като мандатът му е изтекъл отдавна", обяви Демерджиев интервю за Би Ти Ви.

“ВКС и КС вече се произнесоха, че Сарафов е нелегитимен, неговите действия са не само правно нетърпими, той е узурпирал властта там вече година”, добави той. Знаем всички действия и ще ги предприемем - така Демерджиев отговори на въпрос как Сарафов ще бъде отстранен.

Правосъдният министър иска спешно отстраняване на Сарафов С пост във "Фейсбук" служебният правосъден министър Андрей Янкулов поиска спешно отстраняване на продължаващия да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той заема незаконно длъжността от 21 юли м. г.

Часове по-късно служебният правосъден министър отговори с пост във “Фейсбук”. "Казвах го няколко пъти, подробно мотивирано, но ето още веднъж, максимално кратко и ясно: Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие. Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро.", написа Янкулов в профила си.

Привечер Янкулов отново коментира казуса "Сарафов" и го призова да прояви отговорност в ситуацията, защото и сам си дава сметка пред какви предизвикателства последната повече от половин година изправя цялата правосъдната система.

"Ние законодателни инициативи не мислим да предлагаме на настоящия парламент. Единствените законодателни инициативи, които вече са подготвени и ще бъдат представени на вниманието на парламента, са тези със изготвените законопроекти по Плана за възстановяване и устоичивост", каза още правосъдният министър

"Що се касае до въпроси относно приложението на Закона за съдебната власт, в момента има убедително парламентарно мнозинство, което ако счита, че има някаква неяснота в този закон и как трябва да се прилага, може да предприеме то съответните стъпки към решаването на този въпрос", добави той.

По думите му действията по казуса "Сарафов" са изчерпани. "Всички законови правомощия на министъра да действа по този казус са изчерпани", отбеляза Янкулов.

"Ще предприемем действия по попълване на ВСС", каза от своя страна още Демерджиев и допълни, че това ще става паралелно с действия срещу Сарафов. "Не може да се търпи това положение повече", добави той. И обясни, че целта на съдебната реформа е "съдебна система, гарантираща справедливост".

"Ще излъчваме безспорни професионалисти.Няма да се стигне до компромисни политически фигури", каза още Демерджиев по повод бъдещите номинации на ПБ за ВСС.

Според него прокуратурата много бързо ще изглежда по коренно различен начин. "Не е това лицето на българската прокуратура. Има много достойни хора", каза още той.

Демерджиев, който е и бивш вътрешен министър, добави, че би бил полезен в МВР, но изтъкна, че това не е само негово решение. Според него настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев се справя много добре и това е тенденцията, която трябва да се следва.

"В Министерството на правосъдието посоката също е добра, но трябват малко по-решителни действия", допълни той.

Да бъде арестуван Сарафов ще е кратковременно удоволствие Решението на Конституционния съд, че не противоречи на основния закон разпоредбата, ограничаваща до 6 месеца времето, в което някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд, би трябвало да бъде краят на агонията "Сарафов".

"В нашата програма цялата първа част е посветена на мерки по разграждане на модела Пеевски-Борисов. Две са основните линии, по които този модел може да бъде разграден, и две са основните линии, които ние ще спазваме. От едната страна - ограничаване на този модел до финансовия ресурс, който той черпи от обществените пари, от парите на държавата, от парите на гражданите", коментира той.

"Второто нещо минава през правоохранителните органи, през съдъбната система. Крайно време е вече да има справедливост и хората, които са нарушили закона, хората, които са извършили престъпление, да получат съответните наказания", допълни Демерджиев.