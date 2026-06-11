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МВР проверява и приближени на Пеевски

Ровим се и в разходи на хора, от които се е възползвал лидерът на ДПС, твърди МВР-шефът

11 Юни 2026
Иван Демерджиев и Делян Пеевски стояха един до друг в парламента, преди първият да стане вътрешен министър
БГНЕС
Иван Демерджиев и Делян Пеевски стояха един до друг в парламента, преди първият да стане вътрешен министър

"Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил, или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях", обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента пред журналисти. И допълни, че има и други политици, които се следят.

Демерджиев не за първи път твърди, че има проверка срещу Пеевски, но до момента не е ясно нито кой го проверява, нито за какво е проверката, нито докъде е стигнала тя. Новото в сегашното изявления на Демерджиев е, че се проверяват и хора около партийния лидер и техни разходи, от които са се възползвали не те, а самият Пеевски. Демерджиев обаче и тук не обясни какво точно се търси, кои са въпросните хора, дали и те са политици. 

Прави впечатление, че по много от ключовите гласувания в парламента ДПС гласува винаги с "Прогресивна България", макар че депутатите на Румен Радев имат достатъчно гласове за всякакви решения.

Внушенията, че нещо се проверява около Делян Пеевски се правеха и при предишното служебно ръководство на МВР, в което министър беше Емил Дечев, а главен секретар - Георги Кандев. Дори се говореше, че той може да бъде извикан на разпит около казуса с българската европрокурорка Теодора Георгиева. Накрая и от това не излезе нещо. 

Още с идването на Демерджиев като вътрешен министър, той обяви, че се проверява Пеевски. През май МВР-шефът обяви, че министерството ще направи всичко възможно, за да установи откъде идват огромните богатства на лидера на ДПС. "Проверяват се полетите му, като ще се установява и кой ги е плащалИма съмнения, че някои полети са правени на два пъти – веднъж до Турция и веднъж от Турция до Дубай, така че да се сглоби информацията", каза тогава вътрешният министър.

До момента няма информация дали тази проверка е приключила и какво е установено. Не е ясно и за какъв период е проверката, като се има предвид, че лидерът на ДПС е прехвърлил цялото си имущество няколко месеца преди да бъде вкаран в списъка "Магнитски". Оттогава той подава имуществени декларации, в които е записано, че живее в няколко имота под наем и ползва само автомобили под наем. И винаги чака по няколко милиона лева дивиденти. В една от последните му декларации, например, е посочено, че Пеевски  ползва под наем 8 имота в София - апартамент от 272 кв.м, 5 къщи с различна площ, едно ателие и гаражни клетки. Най-голям е наемът на къща с двор, с разгъната застроена площ 908 кв.м - 155 088 лв. В графата "произход на средствата" за всички имоти е отбелязано едно и също - доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години.

По същата схема Пеевски действа и с колите. Ползва 5 срещу заплащане, а няма свои - БМВ, "Ауди", "Лендровър", "Мерцедес" и "Тойота". Произходът на средствата за автомобилите е същият като за жилищата. 

 

РОКАДИ

"Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред", обяви още, който присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му, няма специални намерения за рокади в МВР.

"Дадени са задачи във всички структури – ако се справят със задачите си, не очаквайте промени", коментира той.

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Ключови думи:

Иван Демерджиев, Делян Пеевски

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