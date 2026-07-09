Демерджиев заминава за САЩ по покана на Марко Рубио

Вътрешният министър Иван Демерджиев заминава за САЩ, за да участва във форум по покана на американския държавен секретар Марко Рубио. Визитата ще е в средата на следващата седмица. Не е ясно дали той и Рубио ще имат двустранна среща, но има очаквания за такава. Отделно от това, МВР-шефът очаква да има и двустранни срещи по линия на сакнциите по закона "Магнитски". По тази линия има няколко българи, които са санкционирани. Сред тях са Румен Овчаров, Владислав Горанов, Васил Божков, Делян Пеевски.

Демерджиев е особено активен по линия на Делян Пеевски, като твърди, че се извършват проверки по множество сигнали срещу него. Само преди ден МВР съобщи, че е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, която отговаря за санкциите по "Магнитски".

Министър Демерджиев е писал до службата, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. "Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа..

"Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон "Магнитски", уверява МВР, без да сочи поименно в съобщението си кои санкционирани лица визира.

Според източници на "Сега" в писмото се говори директно за Пеевски. И се казва, че санкционираният лидер на ДПС прави публични изявления, че санкциите не важат за територията на България и демонстративно афишира, че не засягат неговата икономическа и финансова дейност.

МВР казва на OFAC, че ако тази информация представлява интерес, имат готовност да предостави доказателствата, с които разполагат.

Вероятно писмото е изпратено именно заради посещението в САЩ на Демерджиев и е нещо като покана за среща със санкционната служба.

Междувременно депутатът от ДПС и бивш шеф на ГДБОП и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов за пореден път контраатакува Демерджиев. Той съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“.

В публикация в социалните мрежи Стоянов посочва, че е изпратил сигнала по електронен път от Страсбург, където е на работно посещение заедно с представители на парламентарната група на ДПС и провежда срещи с евродепутати и представители на различни политически семейства.

По думите му получената информация сочи, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДБОП се извършват действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR (Passenger Name Record).

Според Стоянов има данни, че на служители, свързани със случая, е било разпоредено да не коментират темата, както и да бъдат заличени логове, журнали и други системни следи, свързани с достъпа до PNR системата и съпътстващите информационни масиви.

„Съществува реален риск да бъдат унищожени доказателства, които могат да покажат мащаба на евентуалните злоупотреби и да установят отговорните лица“, твърди народният представител в сигнала си до прокуратурата.

Стоянов свързва тези твърдения и с поведението на вътрешния министър Иван Демерджиев след проведеното в Народното събрание изслушване по темата. Според него министърът не е предоставил обещаните документи, които да подкрепят изнесените от него данни. Затова днес друг депутат от ДПС - Хамид Хамид, настоя председателката на НС да предостави тези документи.