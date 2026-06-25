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Демерджиев: Няма да махна всички пенсионери от МВР

Закрива се звеното за подпомагане на министъра, в което се приютяваха освободени шефове в МВР

25 Юни 2026
Иван Демерджиев
БГНЕС
Иван Демерджиев

Не очаквайте да махна всички пенсионери от МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти при церемонията за завършването на поредния випуск в Академията на МВР. "Ще има освобождаване на пенсионери, но има места, на които те са безалтернативни, затова не очаквайте да ги освободя", заяви МВР-шефът, като даде да се разбере, че няма да се съобрази с призивите да бъдат освободени всички пенсионери от държавната администрация, включително и в министерствата на вътрешните работи и на отбраната.

Само преди дни Демерджиев обяви, че общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година. Той съобщи това в писмен отговор министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос от народния представител от ПГ на „Да, България“ Мартин Димитров, публикуван на парламентарния сайт, цитиран от БТА.

Демерджиев уточни, че 288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от две години, 199 – преди по-малко от три години, 124 – преди по-малко от четири години, и 243 – преди повече от пет години.

Вероятно Демерджиев има предвид хората, които са в пенсионна възраст, но не са се пенсионирали. Само преди няколко месеца бившият вътрешен министър Веселин Вучков изнесе много скандални данни за това как в МВР има хора, които получават и пенсии, и заплати, и че има много хора  които са с ТЕЛК. "Данните, които имам официално от НОИ, показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и допреди 7–8 години това беше забранено и в България"", каза той.

В четвъртък Демерджиев обяви и че ще закрие звеното за подпомагане на министъра. В него години наред бяха изпращани високопоставени служители на МВР и то най-много областни директори, които се освобождават и месеци наред получават пълните си заплати. Според Демерджиев в момента в това звено има над 30 човека, а сред тях дори имало хора, които са нарушавали закона като служители на МВР.

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Иван Демерджиев

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