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Демерджиев: Турция ще открива престъпни капитали, изнесени от българи

София е върнала на Анкара 89 души, издирвани от турските власти

11 Авг. 2026

България ще иска от Турция помощ за откриване и връщане на изнесени от България капитали. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след разговор със своя турски колега Мустафа Чифтчи в София. Българският МВР-шеф поясни, че говори за пари, спечелени чрез престъпни и корупционни схеми. От Турция ще се търси и съдействие за откриване на имущество, придобито с такива средства и неговото отнемане в полза на държавата, каза още Демерджиев.

Демерджиев е поставил пред турската страна въпроса за значителни финансови средства, изнесени в Турция от български граждани, свързани с престъпна дейност. „Поставих проблема със значителните капитали, изнесени в Турция от българи с престъпна дейност. Получих уверение, че оттам ще ни съдействат в борбата с този вид престъпност“, заяви вътрешният министър.

По думите му Мустафа Чифтчи е поел ангажимент Турция да съдейства и при установяването на имущество, придобито по незаконен начин. Подобно разбирателство Демерджиев постигна в края на юли и с гръцкия си колега Михалис Хрисохоидис.

По време на срещата България и Турция са обсъдили още борбата с корупцията, наркотрафика, контрабандата, трафика на хора и нелегалната миграция. Сред основните теми е била и охраната на общата граница, като са набелязани мерки за оптимизиране на работата между двете държави.

Демерджиев заяви, че ще върне визитата в Турция и ще участва в тристранния формат България–Турция–Гърция, насочен към охраната на границите и противодействието на миграционния натиск.

Според Мустафа Чифтчи след тристранната среща през април нелегалната миграция е намаляла с 97%. По думите му това показва, че Турция вече не е предпочитана дестинация за мигрантите.

Демерджиев е благодарил на турските власти за усилията при връщането на нелегални мигранти в държавите им по произход. Според него резултатите от сътрудничеството между България, Турция и Гърция се виждат и се оценяват положително на европейско ниво.

След съвета, свикан заради кризата в Сеута, взаимодействието между трите държави е било посочено като пример за ефективна охрана на външните граници на Европейския съюз, заяви още Демерджиев.

От началото на годината турските власти са провели 518 операции срещу престъпни групи, занимаващи се с трафик на мигранти. По данни на Чифтчи са задържани над 12 000 души.

Сътрудничеството между България и Турция обхваща и екстрадициите. Чифтчи посочи, че 89 души, издирвани от турските власти, са били върнати в Турция. Анкара е изпратила искания за още 19 души, по които се очакват решения. От своя страна Турция е предала на България 24 души след искане на българските власти.

По време на разговорите са обсъдени както политически, така и професионални въпроси, свързани с работата на силовите структури. Двамата министри са подписали и меморандум за сътрудничество между Академията на МВР и нейния турски еквивалент.

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Ключови думи:

Иван Демерджиев, Турция, Мустафа Чифтчи

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