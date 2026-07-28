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Училищата в Истанбул ще имат стая за молитва

28 Юли 2026
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Областният управител на Истанбул Давут Гюл е изпратил писмо до 39-те районни ръководства на местните общини и други институции, разпореждащо откриването на мюсюлмански молитвени помещения в училищата, съобщи информационният сайт „Хабер7“, позовавайки се на писмо на областната управа, подписано от Гюл.

Медията цитира документа, в който Гюл определя решението си като „важно изискване и неразделна част от образователните услуги“. „В съответствие с духовните ценности на нашето общество, посрещането на религиозните нужди на нашите ученици и образователен персонал, които са включени в техните основни права и свободи, е от голямо значение. В този контекст подкрепата за социалното, културното и моралното развитие на учениците в училищна среда, заедно с осигуряването на пространства, където те могат да практикуват своята вяра и поклонение в подходяща обстановка, се превърна във важно изискване и неразделна част от образователните услуги“, пише в писмото на Гюл.

Също според Гюл целта на разпореждането му е „да се даде възможност на учениците да изпълняват религиозните си задължения безопасно през подходящи интервали от време, да се сведе до минимум училищният отпуск по религиозни причини и да се осигури ефективно използване на учебните часове и непрекъснатост на образователните процеси“.

Отново според него „е необходимо да се създадат молитвени зони с подходящи физически условия в училищата за тези, които желаят да участват в колективни молитви, като например петъчните молитви“, цитира думите му „Хабер7“.

Гюл е изискал от училищата и образователните институции „да включат молитвена зона с достатъчен физически капацитет, за да се позволи провеждането на петъчни молитви, и да създадат зони, които да се използват като месджиди (молитвени кътове, бел.ред.) за петъчни молитви, чрез преобразуване на подходящи пространства в рамките на съществуващите възможности“, допълва медията.

Разпореждането за откриване на молитвени помещения в училищата се представя като част всеобхватни промени в училищните правилници преди учебната 2026-2027 година, инициирани от Министерството на националното образование в Турция и публикувани в Държавен вестник, като темите за „претърсването на чанти, изискванията за посещаемост, дисциплината, родителските срещи и процесът на регистрация и преместване са напълно обновени“, пише "Хабер7".

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Ключови думи:

Турция, ислям

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