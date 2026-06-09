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Турската опозиция се сби пред парламента в Анкара

09 Юни 2026
cnnturk

Споровете в турската опозиционна Народнорепубликанска партия прерастнаха в открити сблъсъци пред сградата на турския парламент в Анкара.

Напрежението в НРП тръгна след като на 21 май Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на НРП от 2023 г., отстрани досегашното ръководство на партията, ръководено от Йозгюр Йозел, и върна старото ѝ ръководство, водено от Кемал Кълъчдароглу. Решението предизвика сериозно напрежение в редиците на НРП и раздели партията на два лагера – в подкрепа на Йозел и в подкрепа на Кълъчдароглу.

Напрежението ескалира преди днешното заседание на ПГ на НРП, в което 6000 души са подали заявление да присъстват, което трябва да започне в 13:30 ч. турско (и българско) време днес. Заради големия брой заявления от управата на парламента вчера са свикали извънредна среща за оценка на риска и са предприели допълнителни мерки за сигурност.   По информация на „Оксижен“ тази сутрин на входа на турския парламент се е стигнало до размяна на обиди и сблъсъци между привърженици на двата лагера в НРП, които са се опитали да влязат в сградата на парламента, за да заемат местата си за предстоящото заседание. Кадри от случката бяха споделени в официалния профил на в. „Джумхуриет“ в Инстаграм. 

Заради създалото се напрежение и риска за сигурността председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш официално е наложил забрана за допускане на посетители по време на днешното заседание на парламентарната група на НРП, съобщава Си Ен Ен Тюрк. 

 

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