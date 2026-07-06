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Турция арестува журналисти и комик преди срещата на НАТО

Те са били задържани по неуточнени причини

Днес, 13:20
EЕПА/БГНЕС

В навечерието на срещата на върха на НАТО в Турция, която се провежда на 7 и 8 юли в Анкара, са задържани двама журналисти, десетки опозиционни активисти и популярен комик, нарекъл президента на страната диктатор, съобщава БГНЕС, като се позовават на британския вестник "Файненшъл таймс".

Комикът Дениз Гьокташ е арестуван в петък по обвинение, че в последното си сценично изпълнение е подбуждал към омраза и вражда, както и че е обидил турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Обидата на държавния глава в Турция се смята за престъпление, за което е предвидено наказание до четири години лишаване от свобода.

В неделя Бусе Сьогютлю, редактор на международните новини в онлайн вестника T24, и Джерен Ердогду, журналист в OdaTV, бяха задържани по неуточнени причини, съобщиха медиите имя предава АФП. Адвокатът на Сьогютлю, Ерман Йозтюрк, заяви пред АФП, че смята задържането за свързано със срещата на НАТО. Ерол Йондероглу, представител за Турция на организацията "Репортери без граници" (RSF), осъди операциите, предприети преди срещата, определяйки ги като безразборни, произволни и хаотични, които застрашават репутацията и сигурността на журналистите. Всекидневникът "Джумхуриет" съобщи, че десетки хора са арестувани в неделя, без да посочи причината.

Езги Оналан, ръководителка на истанбулския клон на Асоциацията на съвременните юристи (CHD), също беше задържана, съобщи правозащитната организация, която често е мишена на властите. Миналият месец "Хюман Райтс Уоч" осъди ареста на около 200 души преди срещата, заявявайки, че той демонстрира безмилостна нетърпимост към свободата на словото и събранията. Организацията посочи, че сред задържаните има политически активисти, адвокати, академик и журналист, както и известен активист за правата на ЛГБТ хората, докато прокурорите заявиха, че целта е била да се осуетят действия на терористични организации.

Анкара забрани всички демонстрации до приключването на срещата, а 19 протестиращи от Комунистическата партия на Турция (HKP) бяха арестувани в града в неделя, съобщи партията. Лидерът на основната опозиционна партия в Турция Кемал Кълъчдароглу осъди репресиите в платформата X, заявявайки, че не съществуването на протести уврежда репутацията на държавата, а потискането на правото на демократичен протест. 

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Ключови думи:

Турция, НАТО, журналисти

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