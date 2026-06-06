След 32 г. радиото за класика получи собствена честота

Вчера стартира нова 24-часова радио програма на честота 90 MHz в София - радио "Класик А". След 32 години история популярната медия за класическа музика най-после получава свое самостоятелно място в българския радиоефир.

"За първи път със собствена честота!", радва се Васил Димитров, основател на първото и единствено радио за класическа музика в България. "Радиото, което в своята 32-годишна история започна като "Класик ФМ" първо на честотите на "Свободна Европа", впоследствие 18 години бе на честотата на радио "Алма Матер" – като "Алма Матер – Класик А", а през последната една година излъчваше само онлайн, вече има своя собствена честота. Да има в България радио за класическа музика е мисия!", посочи още той.

В ефира отново звучат великите шедьоври на класическата музика – от клавирни миниатюри до големите симфонични и оперни творби, както и любими филмови партитури. Наред с тях слушателите ще могат да се насладят и на изпълнения от класическия джаз, които допълват разнообразната звукова палитра на радиото. Освен ефирното излъчване за територията на столицата, се запазва и опцията за слушане през интернет на radioclassica.bg.

Екипът на Васил Димитров и продуцентската компания "Кантус Фирмус", който стои зад дейността на новото радио "Класик А", е същият, който създаде радио Classic FM през 1994 г. – първата частна радиостанция за класическа музика в България. Същият екип създаде и свой собствен оркестър през 2002 година, първоначално познат като Оркестър на Класик ФМ, а след това и под името оркестър "Кантус Фирмус". През 2001 г. компанията "Европейския музикален фестивал", доказал се през изминалите 26 години като един от най-значимите музикални форуми в България със силно международно и българско артистично присъствие. "Кантус Фирмус" учреди и отличията "Златно перо" за принос към българската култура, връчвани ежегодно вече 31 години, а заедно със Съюза на българските музикални и танцови дейци е съорганизатор на наградите "Кристална лира". Днес радио "Класик А" е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z Rock, и отскоро, Dolce Vita.

Официалният старт бе обявен снощи от сцената на зала "България", където се проведе концерт от цикъла "Колекция Stradivarius" с оркестър "Кантус Фирмус" и солист цигуларя Веско Ешкенази. Събитието е част от програмата на 26-ия "Европейски музикален фестивал".