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След 32 г. радиото за класика получи собствена честота

То се завръща под името "Класик А" на 90 мегахерца

Днес, 18:02

Вчера стартира нова 24-часова радио програма на честота 90 MHz в София - радио "Класик А". След 32 години история популярната медия за класическа музика най-после получава свое самостоятелно място в българския радиоефир.

"За първи път със собствена честота!", радва се Васил Димитров, основател на първото и единствено радио за класическа музика в България. "Радиото, което в своята 32-годишна история започна като "Класик ФМ" първо на честотите на "Свободна Европа", впоследствие 18 години бе на честотата на радио "Алма Матер" – като "Алма Матер – Класик А", а през последната една година излъчваше само онлайн, вече има своя собствена честота. Да има в България радио за класическа музика е мисия!", посочи още той. 

В ефира отново звучат великите шедьоври на класическата музика – от клавирни миниатюри до големите симфонични и оперни творби, както и любими филмови партитури. Наред с тях слушателите ще могат да се насладят и на изпълнения от класическия джаз, които допълват разнообразната звукова палитра на радиото. Освен ефирното излъчване за територията на столицата, се запазва и опцията за слушане през интернет на radioclassica.bg

Екипът на Васил Димитров и продуцентската компания "Кантус Фирмус", който стои зад дейността на новото радио "Класик А", е същият, който създаде радио Classic FM през 1994 г. – първата частна радиостанция за класическа музика в България. Същият екип създаде и свой собствен оркестър през 2002 година, първоначално познат като Оркестър на Класик ФМ, а след това и под името оркестър "Кантус Фирмус". През 2001 г. компанията "Европейския музикален фестивал", доказал се през изминалите 26 години като един от най-значимите музикални форуми в България със силно международно и българско артистично присъствие. "Кантус Фирмус" учреди и отличията "Златно перо" за принос към българската култура, връчвани ежегодно вече 31 години, а заедно със Съюза на българските музикални и танцови дейци е съорганизатор на наградите "Кристална лира". Днес радио "Класик А" е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z Rock, и отскоро, Dolce Vita.

Официалният старт бе обявен снощи от сцената на зала "България", където се проведе концерт от цикъла "Колекция Stradivarius" с оркестър "Кантус Фирмус" и солист цигуларя Веско Ешкенази. Събитието е част от програмата на 26-ия "Европейски музикален фестивал".

Стартът бе официално даден снощи на концерта на Веско Ешкенази от "Колекция Страдивариус".
Костадин Кръстев Стартът бе официално даден снощи на концерта на Веско Ешкенази от "Колекция Страдивариус".
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Ключови думи:

радио Класик А, Classic FM, Кантус фирмус

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