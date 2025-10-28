Мила Георгиева открива цикъла "Колекция Stradivarius"

Мила Георгиева ще открие тази вечер цикъла "Колекция Stradivarius", част от 25-ото издание на "Европейски музикален фестивал". Поредицата ще представи трима брилянтни български цигулари, всеки от които с таланта си е извоювал правото да свири на музикален инструмент от най-висша класа, съобщават организаторите от "Кантус фирмус". Концертите са в зала "България", а следващите два са на Лия Петрова – 17 ноември, и на Светлин Русев – 2 декември.

Мила Георгиева ще представи програма с барокова и класическа музика и танго. Ще звучат Адажио от Томазо Албинони, Дивертименто в ре мажор, KV 136 от Моцарт и Соната № 1 в сол мажор от Росини. Във втората част на вечерта са "Годишните времена на Буенос Айрес" от Астор Пиацола – четири пиеси, създадени по различни поводи в периода 1965-1970 г. На концерта ще прозвучи транскрипцията за цигулка и струнен оркестър на руския композитор Леонид Десятников, който търси аналогиите с "Годишните времена" на Вивалди и вплита във всяка част кратки цитати от бароковия цикъл.

Родена през 1976 г. в семейство на музиканти, Мила Георгиева учи при Дороти Дилей и Чо Лианг Лин в "Джулиард Скул" в Ню Йорк и при Ифра Нийман в "Гилдхол Скул" в Лондон. Била е солистка на Гевандхаус оркестър в Лайпциг под диригентството на Курт Мазур и Херберт Бломщед, на Бамбергския симфоничен оркестър с Жорж Претр, на Тонхале оркестър под диригентството на Ричард Хикокс, както и на Цюрихския камерен оркестър, оркестрите на Белгийското радио, Нидерландското радио и телевизия, Камерния оркестър "Ференц Лист" в Будапеща, Симфоничния оркестър RIAS и други.

Нейната кариера в България през последните две десетилетия е тясно свързана с Оркестър Cantus Firmus (Оркестър на Класик ФМ радио). Тя свири за първи път като солистка на състава през 2004 г. в емблематичния цикъл "Концертмайсторите". През следващите години изпълнява с този оркестър повечето крупни концерти от цигулковия репертоар – Брамс, Бетовен, Чайковски, Сибелиус, Моцарт и др. С голям интерес от публиката бяха посрещнати и проектите ѝ от последните няколко сезона "Танго и Кампанела", "Кино и класика", камерните програми в партньорство с Георги Черкин, Зорница Иларионова и др.

През 2002 г. Мила Георгиева – тогава на 26 години – печели конкурс за симфоничния оркестър на радио "Щутгарт" (днес SWR Symphonieorchester). Става най-младият концертмайстор в историята на ансамбъла и тази позиция ѝ носи привилегия да получи за ползване уникален инструмент, изработен от великия италиански лютиер Антонио Страдивари. Така се спазва традицията в оркестъра – историческата цигулка, датираща от началото на XVIII век, винаги да служи на концертмайсторите, като се предава от по-възрастните към по-младите им наследници. Историята й трудно може да се проследи в годините, но според данните на аукционна къща Tarisio, в края на ХХ век тя става притежание на регионалната банка Landeskreditbank Baden Württemburg със седалище в Щутгарт, която купува цигулката през 1988 г.

"Цигулката е от златния период на Страдивари. Дадена ми е за ползване от германска банка. За мен ежедневното свирене на този инструмент е докосване до красота, изтънченост и история", казва Мила Георгиева.