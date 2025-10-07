От световно клавирно дуо до струните на Лия Петрова на Европейския фестивал във Варна

Клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров ще открие Европейския музикален фестивал във Варна, съобщават организаторите. Концертът им на 9 октомври в Градската художествена галерия е част от честването на 30-годишнината на тяхната творческа дейност.

Събитието е и премиера за България на най-новия звукозаписен проект на изпълнителите - пълните събрани съчинения за клавирно дуо на френския импресионист Клод Дебюси, издаден от лейбъла Oehms Classics. Първата част от тричастния интеграл, записан в студиото на WDR (Westdeutscher Rundfunk) в Кьолн, направи своята световна премиера на 16 май в Мюнхен.

Варненската публика ще може да чуе изцяло френска програма, в която наред с творби на Дебюси ще бъде представена музика от Морис Равел и Жермен Тайефер.

Аглика Генова и Любен Димитров печелят четирите големи международни конкурса за клавирни дуа - Мюнхен (ARD), Маями (Dranoff), Токио и Калтанисета (Bellini) само в рамките на две години (1995-96 г.), припомнят организаторите. Оттогава те са едни от най-търсените в жанра. Имат рецитали и участия с известни оркестри и диригенти на най-големите концертни сцени в света.

Европейският музикален фестивал във Варна тази година ще се проведе за 21-и път. Той ще предложи на меломаните и срещи с проекта на джаз музикантите Милен Кукошаров и Веселин Веселинов-Еко (16 октомври); камерен концерт "Европейски пътешествия" с участието на Росен Идеалов, Явор Желев, Светлана Анчева и Надежда Цанова (25 октомври); изява на млади таланти от Националното училище по изкуствата "Добри Христов" във Варна под наслов "Сцена на бъдещето" (28 октомври).

Кулминацията на фестивала е на 16 ноември в Зала 1 на ФКЦ със заключителния концерт от цикъла "Колекция Страдивариус". Цигуларката Лия Петрова, една от най-ярките млади български звезди, ще очарова публиката с изпълнение на своя изключителен инструмент Guarneri del Gesu от 1733 г., предоставен й миналата година от българската държава. Заедно с оркестър "Кантус Фирмус" тя ще представи "Годишните времена" от Антонио Вивалди, както и произведения на Жан Филип Рамо и Добринка Табакова.