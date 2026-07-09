bTV се изправи пред масов бойкот заради нова цензура

Нови разкрития за цензурата в bTV предизвикаха вълна от призиви за бойкот на частната телевизия. Този път директорът на "Новини и актуални предавания" Асен Иванов забранява участие в телевизионно предаване на Мартин Атанасов – младежът, който разработи платформи за проследяване на катастрофи и на съмнителни разходи в здравеопазването.

Новата разработка на Мартин Атанасов "Диагноза България" събира на едно място данни за държавните и обществените болници, заплащането в тях, обществените им поръчки, цените на лекарствата, честотата на използване на клинични пътеки. Самият Атанасов посочва, че аномалиите, които се виждат по този начин, невинаги са извършени нарушения, но заслужават внимание и проверка.

Атанасов е получил покана за участие в "Лице в лице" на 8 юли – сряда. Темата е здравеопазване и данните от "Диагноза България". След като потвърждава участието си, то е отменено с обяснение, че ще има друг гост по темата. Впоследствие наяве излиза предисторията на това решение. "Този с чашата ли?... Никога. Този няма да стъпи в ефир на bTV, докато зависи от мен", пише във вътрешен чат директорът на новините Асен Иванов. Друга реплика на Иванов: "Да ходи в ИзвънЕфир... може да го скрийншотнете и сложите във Фейса". В крайна сметка участие в предаването взема бившият здравен министър Стойчо Кацаров.

"Никоя медия не е длъжна да ме кани. Никой не ми дължи ефир. Но има разлика между редакционно решение и лична забрана. А тук не става дума просто за мен. Става дума за здравеопазване, публичните данни, болници, лекарства, пациенти и стотици милиони левове публични средства, които светят като аномалии", коментира Мартин Атанасов. "В bTV има журналисти и продуценти, които са искали темата да бъде показана. Това също трябва да се знае. Проблемът е, когато еднолично нареждане на Асен Иванов, шеф на новините спира обществен разговор по тема, която засяга всички ни — като пациенти, лекари, данъкоплатци и граждани. Ако разговор за стотици милиони левове публични средства може да бъде спрян с едно вътрешно нареждане, проблемът не е в госта. Проблемът е в това кой държи дистанционното", допълва той.

Чашата от въпросната реплика на Асен Иванов тръгва от свалянето от ефир на Мария Цънцарова. На 10 декември Мария Цънцарова – тогава водеща на сутрешния блок на телевизията, постави в ефир на масата в студиото чаша с надпис "Time to make real Change". Тогава течаха големите протести срещу модела "Пеевски-Борисов". Чашата бързо бе скрита, а няколко дни по-късно Мария Цънцарова бе уволнена от bTV, като чашата бе сред официално цитираните причини. Това провокира Мартин Атанасов да връчи като подарък чаша със същия надпис на водещи от телевизията при свое участие в сутрешния блок на 22 декември.

Новият случай намери широк отзвук в опозицията. "Следващият път ме чакайте в студиото с чаша Асен Иванов. Браво, Мартине, явно си свършил страхотна работа, щом си разгневил така кебапчията, че има среднощни кошмари от чаши", написа Ивайло Мирчев от ДБ.

"Девизът на bTV: „Силата да бъдеш информиран“. Освен ако Асен Иванов не мисли друго", написа и Асен Василев от ПП.

"Темата с кражбите на пари за здравеопазване е много по-важна от емоциите на човек, който има страх от чаши, пък бил той и директор в bTV. Особено на фона на бедействието на властта по тази тема. "Диагноза България" анализира наличното, но има много повече, което трябва да стане публично, за да е ясен пълния мащаб на схемите. Мартин Атанасов има нашата подкрепа", написа и Божидар Божанов от ДБ.

Марио Мишев от "Българска история" също обяви, че няма да стъпи в ефира на bTV, докато Асен Иванов е там. "Откакто съществува „Българска история“, медията, с която сме работили най-често и от която сме получавали най-много покани, е тъкмо bTV. Благодаря им за което, но ми е все тая дали имам лесен достъп до ефир, когато ефирът е на толкова ниско ниво", пише той.

От bTV все още не са коментирали.

МЗ обяви готовност да работи с платформата

Междувременно здравният министър Катя Ивкова покани на среща Мартин Атанасов, за да обсъждат възможности за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите. На срещата беше и Василена Киара от "Бъдеще в България". В рамките на срещата беше обсъдена възможността платформата “Диагноза България” да бъде надградена чрез използването на официални данни, които да повишат нейната функционалност и полза за пациентите и институциите. Ще бъде направена среща с "Информационно обслужване", на която да се обсъдят възможности за технологична интеграция, обмен на информация и бъдещо развитие на платформата.