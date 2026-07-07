"Диагноза" засече аномалии за 300 млн. евро в здравния бюджет

Аномалии в здравните разходи през 2025 г. за 605 980 966 лв. (309 835 698,97 евро) установи нова гражданска платформа "Диагноза България". Тя е създадена от Мартин Атанасов – младежът, който преди година пусна „Черна писта“ за катастрофите.

"Преди година с „Черна писта“ показах едно: това, което бяхме свикнали да наричаме „нещастен случай“, всъщност е системен дефицит. Когато данните излязоха на светло, те показаха много неща, а разговорът се промени. Днес пренасям същата необходимост в друга система, която засяга всеки един от нас и буквално ни коства животи – здравеопазването", пише Атанасов в пост за новата платформа.

В последните 7-10 месеца Мартин Атанасов е обработил над 3 милиона реда официална информация за 180 държавни и общински болници у нас (от НЗОК, МЗ и справки по ЗДОИ). Само за година „Диагноза България“ маркира 605 980 966 лв. в разходи, поръчки и плащания, които изглеждат необичайно и заслужават отговори. "Това не са обвинения, а конкретни сигнали – места, в които едно лекарство струва десетки пъти повече спрямо сходна болница, обществени поръчки без никаква конкуренция или разходи за външни услуги, които растат на фона на ниски заплати на персонала", обяснява авторът на платформата.

"Зад всяка стойност стои публичен документ. Нищо не е прогноза или „наше мнение" — всяко отклонение се ражда от съпоставка между реални, официално отчетени числа. Затова не сочим с пръсти и епитети, а подаваме информация за наличието на „аномалия": сигнал, че тук си струва да се погледне по-внимателно и да се предприемат мерки" – така Мартин Атанасов обяснява защо може да се вярва на числата. "Диагноза" приема и сигнали от пациенти, като призовава хората да сигнализират при съмнение за злоупотреби, при поискана нерегламентирана такса или отчетен несъществуващ преглед. Най-добрият контрол минава и през максималното покритие на еЗдраве – приложението, което показва цялата налична информация за пациента и извършените медицински дейности на негово име.

Новата платформа показва бюджета и леглата на всяка държавна и общинска болница у нас. Показва и основните трудови възнаграждения по трудов договор по данни от единните електронни отчетни форми, подавани от болниците към Министерство на здравеопазването. Изненада при възнагражденията няма, те даже изглеждат ниски, но това е така, защото в отчетите не влизат допълнителните плащания.

Аномалии при обществените поръчки

"Диагноза България" систематизира данните за обществените поръчки на болниците, където се трупат някои от големите аномалии в системата – при поръчки без конкуренция, по договаряне, с един кандидат. Поръчките са класифицирани по риск според това дали бюджетът е надхвърлен, дали има директно договаряне, доплащане с анекс, кратки срокове и т.н. Резултатите са удивителни. При 2810 поръчки под наблюдение, 747 поръчки са с открити нередности, 162 са с директно договаряне без конкурс. При това тук става дума за държавните и общинските болници, които са задължени да провеждат процедурите по закона за обществените поръчки. Както е известно, при частните няма дори обществени поръчки.

В платформата са показани 451 поръчки само с един кандидат или с пряко договаряне. С най-много сигнали са "Пирогов", УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София, "Св. Георги" в Пловдив, "Проф. "Иван Митев" в София, ИСУЛ и кардиологичната "Св. Екатерина", УМБАЛ "Д-р Ст. Киркович" АД, Стара Загора и УМБАЛ "Георги Странски" ЕАД, Плевен (графиките са на "Диагноза"):

Цената на тези поръчки в повишен риск се оценява на 156 386 106 лв. (79 958 946,33 евро). От тях 107 591 253 лв. (55 010 534,15 евро) са възложени без конкуренция. Надвишението над прогнозните стойности е общо за 13 333 741 лв. (6 817 510,71 евро). Увеличенията чрез анекси над договорената сума са за общо 35 461 112 лв. (18 130 978,66 евро). Това, изчислява Мартин Атанасов, се равнява на 1303 нови линейки и 6697 годишни заплати на медицинска сестра.

Аномалии при лекарствата

Платформата показва по достъпен начин и отклоненията в цените на лекарствата, които купуват болниците, като тук вече влизат и частните лечебни заведения. Многократно е коментирано, че у нас болниците купуват едни и същи лекарства на цени, които понякога се разминават в пъти. Това се вижда сега и в отворените данни. Откроени са 12 най-фрапантни разлики при лекарства, като при препарата Armisarte цената при УМБАЛ "Дева Мария" е 12,9 пъти по-висока от медианната – 898,79 лв. при средно 69,60 лв. Надплатата по тази линия е за 55 837 315 лв.

По болници най-големи отклонения тук има при МБАЛ "Уни Хоспитал", "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда", "Софиямед", "Пълмед", МБАЛ за женско здраве "Надежда" и др. Не всяка аномалия означава непременно нарушение. По-високата цена може да отразява по-малко количество (липса на отстъпка за обем), различна лекарствена форма или опаковка, различен период на доставка, или специфика на договора, обяснява създателят на платформата. Данните обаче насочват за допълнителна проверка, посочва той.

Аномалии при клиничните пътеки

"Диагноза" дава картина и на отклоненията при клиничните пътеки, като изследва отчетените случаи за необичайно висок брой пациенти по определена процедура, предпочитане на по-скъпи процедури, внезапни скокове през определени периоди, подозрителни вторични диагнози. Тук също резултатите не означават непременно нарушение – логично е например "Пирогов" да се отличава в хирургичните интервенции, но информацията е добра основа за последващи проверки.