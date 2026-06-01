Националите гледат към златото от Евроволей 2026

Трябва да се борим на 110%, заяви капитанът Алекс Грозданов

Днес, 20:11
Волейболистите от националния отбор позират за официалната фотосесия преди Лигата на нациите.
Волейболистите от националния отбор позират за официалната фотосесия преди Лигата на нациите.

Мъжкият национален отбор по волейбол е амбициран да спечели титлата на европейското първенство през 2026 г., на което страната ни е съдомакин. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в България, Финландия, Италия и Румъния от 9 до 26 септември.

"Много по-добре ми звучи: "България е шампион на европейско първенство!" Златен медал ще е най-добре! Ние работим всеки ден за тази наша мечта. Не ни тежи работата, нито имаме притеснение. Напротив, ще ни повлияе като мотивация", заяви посрещачът Мартин Атанасов.

Той беше един от двамата волейболисти от А отбора, които говориха пред медиите по време на днешната открита тренировка на тима в зала "СамЕлион" в Самоков. Другият беше капитанът Алекс Грозданов, който заяви:

"Успехите от световното първенство са голяма мотивация за нас. Всички сме израснали през изминалия сезон. В същото време знаем колко още трябва да работим, за да стигнем там, където искаме. Важно е да зарадваме народа. Важно е да играем мач за мач и да надградим. Малката крачка, която не ни достигна през миналата година да играем на финалите в Лигата на нациите. Настроението е същото. Искаме да работим и да се забавляваме на игрището. Ще имаме трудни съперници и тежки мачове, но трябва да се борим на 110%. Винаги съм искал да давам пример. Да показвам как се случват нещата. Не смятам, че тежи капитанската лента."

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини също сподели своите очаквания от предстоящото лято, започващо с тазгодишното издание на Лигата на нациите (VNL).

"Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата - да се класираме за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво. Да постигнем тази цел зависи от класирането ни в световната ранглиста. Няма да е лесно, но ще направим каквото е необходимо", каза италианския треньор.

Конкретно за очакванията от VNL 2026 Бленджини каза:

"Не бих искал да давам конкретно място, на което искам да завършим. Позитивно е, че доста от нашите момчета надградиха. Основната ни цел ни е да бъдем конкурентоспособни и да излизаме за победа във всеки мач. Не мисля, че тежат очакванията. Това е нещо обикновено. Щом го има, значи правим нещата добре. Това е нещо, което всеки състезател трябва да приеме. Стресът и очакванията са нещо добро и нормално."

Ключови думи:

волейбол, Джанлоренцо Бленджини, Алекс Грозданов, Мартин Атанасов

