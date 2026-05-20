Волейболните национали оглавиха класирането на "Силезия къп"

Световните вицешампиони победиха Украйна в първия си мач на елитния приятелски турнир

Днес, 07:30
В отсъствието на титулярния капитан Алекс Грозданов лентата е на гърдите на другия ни основен централен блокировач - Илия Петков.

Волейболният национален отбор на България започна с убедителна победа участието си в елитния приятелски турнир "Силезия къп" в Полша. В откриващия си мач в Сосновец селекцията на Джанлоренцо Бленджини надигра тима на Украйна с 3:1 (21, -27, 23, 22) гейма.

Италианският треньор избра титулярен състав с разпределител Стоил Палев, диагонал Димитър Димитров, посрещачи Аспарух Аспарухов и Жасмин Величков и центрове Илия Петков и Преслав Петков с либеро Димитър Добрев. В хода на мача на терена се появиха Мартин Атанасов, Венислав Антов, Любослав Телкийски, Денислав Бърдаров и другият либеро Дамян Колев.

С отбора тази седмица не са капитанът Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови, които получиха допълнителна почивка. Тримата ще се присъединят към лагера на тима в Самоков другия вторник.

В другия двубой от първия ден Сърбия надделя над домакина Полша с 3:2 (-23, 22, 26, -22, 14). Така България оглави временното класиране с 3 т., пред сърбите с 2, поляците с 1 и украинците с 0.

След ден почивка "лъвовете" ни ще изиграят следващите си два мача в Катовице - в петък срещу Сърбия и в събота срещу Полша. "Силезия къп" е част от подготовката на А отбора ни за Лигата на нациите (VNL).

