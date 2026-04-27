Поредните титли на "Марица" станаха дузина

Волейболният хегемон не загуби дори гейм в три мача от женския финал срещу "Левски София"

Днес, 19:50
Волейболистките на "Марица" празнуват 12-ата си поредна титла под дъжда от конфети в пловдивската зала "Строител".
Волейболистките на "Марица" празнуват 12-ата си поредна титла под дъжда от конфети в пловдивската зала "Строител".

"Марица" (Пловдив) няма никаква конкуренция в женския волейбол в България. Тезата беше защитена за 12-и пореден сезон от "жълто-сините", които печелят титлата в "Демакс лига" неизменно от 2015 г. насам.

В тазгодишния финал възпитаничките на турския треньор Ахметджан Ершимшек разгромиха претендента "Левски София" с 3-0 победи. Маричанки не просто не загубиха мач в шампионската серия, те не загубиха нито един гейм.

Най-категорични пловдивските волейболистки бяха в днешния трети двубой - 3:0 (11, 17, 12) у дома пред около 1000 зрители в зала "Строител". Преди това "Марица" спечели първите две срещи с 25:20, 25:19, 25:21 като домакин и с 25:16, 25:16, 25:22 като гост в столицата.

За "жълто-сините" това е също така 7-и пореден и общо 10-и "златен" дубъл у нас, след като през декември тимът спечели и Купата на България.

С дузината последователни титли "Марица" само увеличи абсолютния рекорд за най-дълга серия в българския волейбол. Предишната върхова поредица при жените беше на "Левски Спартак" - 8 трофея в периода 1970-1977 г. При мъжете най-продължителната шампионска поредица също е 8 години - на "Левски Сиконко" (1999-2006).

При дамите "сините" са и историческият рекордьор с общо 28 шампионски купи, а на второ място е ЦСКА с 24. Със своите 12 пловдивчанки са трети във вечната класация на женското първенство.

Поредният триумф в България гарантира на "Марица" място в груповата фаза на Шампионската лига през следващия сезон.

Ключови думи:

волейбол, Марица Пловдив, Левски София

