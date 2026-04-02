Федерацията търси място за Дом на волейбола

SPORTAL.BG Вицепрезидентът на БФВ Петър Кънев, президентът Любомир Ганев, президентът на НВЛ Живко Желев и координаторът на националните отбори Николай Иванов (от ляво на дясно) говориха днес пред медиите в пресклуб "България".

Българската федерация по волейбол е единствената на Балканите, която няма собствен дом. Това обяви вицепрезидентът на централата Петър Кънев, съобщавайки, че БФВ вече е предприела начални стъпки по изграждането на изцяло волейболен комплекс с национален характер.

"Трябват ни нови зали, имаме страхотен наплив от деца след миналогодишните успехи. Някои от тях няма къде да тренират. Може би ще ни трябват около 15-20 милиона евро за всичко това", коментира Кънев.

Темата засегна и президентът на федерацията Любомир Ганев на съвместна пресконференция в пресклуб "България". Той посочи и по-конкретни параметри на планираното съоръжение, но на този етап отказа да назове набелязаните локации за изграждането му.

"Целта ни е в Дома на волейбола да има две или три зали. Едната да бъде тренировъчна, а другата да има капацитет за 2000-2500 зрители и в нея да може да се провеждат квалификационни мачове при подрастващите. Хубаво ще е да има и още една тренировъчна зала, която да е отворена за абсолютно всички. Искаме комплексът да разполага с хотелска част с 60-80 стаи, офиси, фитнес зала и ресторант. Все още сме на фаза идеен проект и няма да говорим за терени. Водим разговори", посочи Ганев.

Шефът на БФВ се похвали с втория най-голям бюджет в българския спорт:

"Преди една седмица проведохме редовно общо събрание, на което отчетохме какво сме направили. Имаме рекорден бюджет от 8 135 000 евро, който е повече от наши приходи. Това е вторият най-голям бюджет у нас след футбола. Надявам се да можем да обезпечим абсолютно всичко. Абсолютно всички национални отбори са подсигурени с всичко, от което имат нужда."

Ганев разкри и как върви продажбата на билети за домакинските мачове на мъжкия национален отбор от Евроволей 2026 (9-26 септември). В предварителна група В селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще посрещне в столичната зала "Арена София" тимовете на Северна Македония (9.IX), Португалия (11.IX), Украйна (12.IX), Израел (14.IX) и Полша (16.IX). Ако се класират напред "лъвовете" ще играят в София също своя 1/8-финал и евентуално 1/4-финал.

"Интересът към европейското първенство е огромен. Ако всичко е наред, то трябва да изиграем седем мача пред българска публика - коментира президентът на БФВ. - Сигурен съм, че България ще играе пред пълна зала с 12 500 зрители. За мача с Полша вече билети няма. За този с Португалия останаха към 100 билета. За двубоя със Северна Македония има още 2000 билета. За 1/4-финалите все още има доста билети. От Полша ни се обадиха и им продадохме билети за ложи с по 24 места. Най-важното е, че България ще играе пред пълни трибуни. Мачът България - Полша ще се играе пред поне 10 000 българи. Да се надяваме, че поляците не са изкупили всичко останало..."