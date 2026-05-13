Цветан Соколов: Идвам си в България за титлата

FIVB Цветан Соколов беше част от националния отбор от 2007 до 2023 г., като в последните години беше негов капитан.

След 18-годишна пауза Цветан Соколов се завръща в българското волейболно първенство. Бившият капитан на националния отбор подписа договор за 2+1 години с "Дея спорт" (Бургас) и веднага декларира амбиции не просто за трофея в Суперлигата, а за налагане на пълна доминация на черноморския тим в страната.

"Идвам в "Дея", за да спечелим всичко в България! Идвам, защото ще правим проект, който си заслужава. Искаме всички да направим нещо стойностно в България. Със сигурност в отбора остават Георги Братоев и Валентин Братоев. Още класни волейболисти също ще подсилят състава. Ще гоним шампионската титла на България, както и във всички турнири, в които участваме", заяви 36-годишният диагонал пред Sportal.bg.

За последен път Соколов беше част от българския шампионат през сезон 2008/2009 г. с екипа на родния си "Марек Юнион-Ивкони". Това се случи три години преди дупничани да успеят да нарушат хегемонията на ЦСКА и "Левски Сиконко" и да спечелят титлата четири пъти поред (2012-2015 г.).

"Липсва ми само отличие в България в колекцията и съм изключително надъхан това да се промени. Време беше да се прибера, а и проектът на "Дея" много ми хареса", сподели Цецо пред DSport.bg.

През последните близо две десетилетия Цветан Соколов игра в Италия, Русия и Турция, като за последно беше част от "Халкбанк" (Анкара). Под ръководството на треньора Радостин Стойчев и също с Матей Казийски в състава, столичани спечелиха бронзовите медали в турското първенство през изминалия сезон.

Във визитката си Соколов има шампионски отличия с италианските "Итас Диатек" (Тренто) (2011) и "Кучине Лубе" (Чивитанова) (2017, 2019), с турския "Халкбанк" (2016) и с руския "Динамо" (Москва) (2021, 2022). Той е трикратен победител в Шампионската лига - два пъти с трентинци (2010, 2011) и веднъж с чивитановци (2019), има и три титли от световното клубно първенство с "Тренто" (2009, 2010, 2011).

УДАРНА СЕЛЕКЦИЯ В БУРГАС

Броени дни след като обяви привличането на Цветан Соколов, ръководството на "Дея спорт" продължи ударно със селекцията за новия сезон в волейболната Суперлига. Първото чуждестранно попълнение е бразилецът Виктор Уго Миранда де Алкантара.

Основната позиция на 28-годишния играч е централен блокировач, но е използван и като диагонал. Висок е 201 см и има опит в Европа от първенствата на Австрия, Испания и Чехия, където е играл за последно в "Карловарско" през сезон 2025/2026 г.

"Продължаваме със селекцията за новия сезон. Ще вземем още един чужденец, но засега все още водим проговори. До края на май ще се постараем да изчистим всички стари задължения, които сме имали. За новия сезон излизаме на чисто и градим нов проект", обяви клубният президент на "Дея" Александър Маджуров пред BGvolleyball.com.