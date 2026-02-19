Волейболът подготвя революция в правилата

FIVB Ролята на либерото във волейбола може да се разшири и позицията да стане още по-отговорна.

Революционни промени в правилата на волейбола се обсъждат в международната федерация (FIVB). Очаква се някои от тях да бъдат изпробвани по време на световното първенство за юноши до 17 г. това лято в Доха, Катар (19-29 август). Други може да видим и на елитно ниво още този сезон, включително в Лигата на нациите (VNL 2026).

Най-ключовите нововъведения са свързани с ролята на либерото - идеята е той вече да може да отиграва топката с ръце над главата от всяка зона, както и да изпълнява сервис вместо определен играч. Също така отборите вече трябва да имат право да картотекират само по един либеро в разширен състав от 14 играчи - а не двама, както е задължително в момента.

Друга от промените засяга движението на посрещащия отбор - след сигнал за изпълнение на начален удар, разместването в зоните вече да не се счита за грешка.

Не по-малко радикална промяна е идеята играта да не бъде спирана, ако топката докосне тавана на залата, стига тя да остане в полето на разиграващия отбор.

Всички тези и още много промени са предложени от комисията по съдийство и правила на играта към FIVB. Информацията изтече първо в специализирани медии в Полша в началото на седмицата и бързо стана публично достояние в света на волейбола.

Big changes are coming 👀👀



According to proposals in Polish news (via Sędziowie Siatkówki/Justyna Telega), the FIVB will be exploring quite a few rules to be tested at the 2026 VNL, most notably new roles for liberos 👀 pic.twitter.com/YUBgeS8VQ6 — AvidVolley (@AvidVolley) 14 февруари 2026 г.

Наложи се от международната федерация да публикуват нарочна позиция, че такива идеи наистина съществуват, но нито една от предложените промени все още не е приета и няма официален характер.

"FIVB е наясно, че предварителни материали относно потенциални бъдещи промени в правилата са били публично разпространени. Тези материали отразяват вътрешни дискусии и не представляват официални решения. На този етап не са потвърдени официални тестове на правилата. FIVB непрекъснато оценява спорта и изследва различни концепции чрез своите комисии и съвети. Тази проучвателна работа е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната справедливост, почтеност и развитие на волейбола. FIVB остава изцяло ангажирана със структуриран, прозрачен и консултативен процес с всички заинтересовани страни, за да гарантира, че всички бъдещи тестове обслужват най-добрите интереси на спорта и неговите спортисти", написаха от световната централа.

И все пак, както гласи народната мъдрост, където има дим, непременно има и огън. Ето и всички волейболни "съчки", които разгарят дискусията за правилата на играта:

- Брой смени - да се увеличи от 6 на 8 в отбор на гейм;

- Ролята на либерото - да може да отиграва топката с две ръце отгоре от всяка зона на полето, включително на първа линия; да може да изпълнява сервис вместо определен играч;

- Позициониране в зони - след сигнал за изпълнение на начален удар, промените в движението от страна на посрещащия отбор вече да не се считат за грешка;

- Контакт с мрежата и антената - да може играчите да докосват цялата дължина на мрежата и пространството под горната част на антената, стига топката да остане от страната на техния отбор;

- Контакт на топката с тавана - ако топката докосне тавана, но остане в полето на разиграващия отбор, играта да продължава;

- Система за видео проверка - да може треньорите да маркират на таблет конкретен момент по време на разиграване, ако планират да заявят "видео чалъндж";

- Технически прекъсвания - нови ограничения да пречат на отборите да използват пауза, свързана с видео оспорване, като неофициален таймаут;

- Отсъждания на реферите - в ясни ситуации - като например директно попадане на топката вътре или вън, вече да не е необходимо съдиите да свирят, за да прекратят разиграването;

- Комуникация с арбитрите - да се въведат по-строги ограничения кога и как треньорите имат право да говорят със съдията на стол;

- Допълнителни теми - игра през мрежата; тълкувания на контакт с мрежата; боравене с топката (носене/вдигане).