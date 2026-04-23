"Металург" (Перник) влиза в Суперлигата

Волейболният клуб е готов да приеме поканата за елитното първенство при мъжете

Днес, 17:04
Основан през 2022 г., "Металург" (Перник) се развива устойчиво и демонстрира сериозен потенциал, като в кратък срок успя да се утвърди сред водещите отбори във Висшата лига.

Волейболният "Металург" (Перник) ще се включи в състава на мъжката Суперлига за следващото първенство. Клубът ще получи официална покана за сезон 2026/2027 и вече е изразил готовност да я приеме. Това стана ясно след днешното работно заседание на Националната волейболна лига.

През изминалия сезон "Металург" завърши на второ място във второто ниво - Висшата лига, след като отстъпи във финалната серия пред "Добруджа 07". След отказа на добричкия клуб да се включи в елитния шампионат, се откри възможност за участие на пернишкия тим в най-високия ешелон на българския волейбол.

"Една от основните точки в дневния ред бе свързана с броя на клубовете в Суперлигата. Предложението да бъде отправена покана към ВК "Металург" получи подкрепата на членовете на НВЛ. Ръководството на клуба вече е заявило официално своята готовност да се включи в първенството при евентуална покана", заяви президентът на НВЛ Живко Желев.

Крайният срок за подаване на заявки за участие в новия сезон е средата на май. След това стартира лицензионната процедура за всички клубове. В случай че "Металург" подаде необходимите документи в срок, клубът ще премине през процес на лицензиране съгласно изискванията на НВЛ.

Домакинските си срещи отборът от Перник ще провежда в зала "Борис Гюдеров".

