Националките се бориха, но не взеха гейм от Италия на старта на VNL

Женският национален отбор на България по волейбол започна със загуба участието си в новия сезон на Лигата на нациите (VNL). Селекцията на Марчело Абонданца се бори до последната точка, но отстъпи пред Италия с 0:3 (-22, -16, -25) на старта на турнира в бразилската столица Бразилия.
Пред около 2400 зрители в зала "Нилсон Нелсон" италианският треньор на българския тим използва широк състав, като даде възможност за изява на 13 от 14-те състезателки в отбора. В титулярната шесторка започнаха разпределителят Лора Славчева, диагоналът Микаела Стоянова, посрещачите Мирослава Паскова и Александра Миланова и центровете Борислава Съйкова и Дарина Нанева с либеро капитана Жана Тодорова.
В отделни моменти от мача на игрището се появиха Мария Колева, Моника Кръстева, Цветелина Илиева, Маргарита Гунчева, Кая Николова и либерото Мила Пашкулева. Единствено посрещачът Калина Венева остана на пейката през целия двубой.
Най-резултатна стана Миланова с 12 т., а Стоянова завърши с 10 т. (1 блок). За Италия Екатерина Антропова заби 14 т. (2 аса, 1 блок), а Мерит Адигве допринесе с още 12 т. (1 блок) за победата на световните и олимпийски шампионки.
Втория мач на българските волейболистки е срещу Доминиканската република, чийто тим започна вчера с драматична загуба от световния вицешампион Турция - 2:3 (17, -20, -16, 23, -11). Двубоят е в петък (5 юни) от 22:30 ч. наше време.
До края на първата състезателна седмица България ще играе още срещу домакина Бразилия (6 юни) и Турция (7 юни). У нас мачовете се излъчват по платените ТВ канали на "Макс спорт".
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🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=d
Watch the Women's highlights between Italy and Bulgaria
of the Volleyball Nations League 2026 in Brasilia (Brazil)! #VNL2026 #Volleyball #VNL
🏐 More highlights from the Women's VNL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVCx4hq5E0mgQxVYw7vXVfNkSDlAz8JO
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