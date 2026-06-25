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България беше близо, но изпусна победа във VNL

Домакинът Словения разгроми волейболните ни национали в тайбрека

26 Юни 2026
Топреализатор в двубоя стана Александър Николов с 28 т., отишли обаче на вятъра.
FIVB
Топреализатор в двубоя стана Александър Николов с 28 т., отишли обаче на вятъра.

Българският национален отбор по волейбол беше на две точки от победата в мача срещу Словения, но в крайна сметка загуби болезнено срещу домакина на група 6 от втората състезателна седмица в Лигата на нациите (VNL). Избраниците на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини отстъпиха в Любляна с 2:3 (19, -21, 17, -24, -6).

Развръзката трябваше да настъпи в четвъртия гейм, в който "лъвовете" изградиха аванс от четири точки при 20:16. Словенците изравниха при 21:21 и равенството се задържа до 24:24, когато мощна атака на Ник Муянович и грешка на Симеон Николов сложиха край на частта.

Пропиленият шанс сякаш унищожи мотивацията на националите ни и в тайбрека те буквално рухнаха. Домакините поведоха с 9:3 и 12:4 и спокойно затвориха двубоя с разгромна разлика след поредната успешна атака на Муянович.

Именно диагоналът на Словения завърши с най-голям принос за победата - 17 т. (2 блока). Рок Можич добави 15 т. (1 ас, 4 блока), а Тончек Щерн отбеляза още 13 т. (1 ас, 2 блока).

Топреализатор в двубоя стана Александър Николов с 28 т. (5 аса), отишли обаче на вятъра. Аспарух Аспарухов реализира 13 т. (1 ас, 1 блок), а Мартин Атанасов се отличи с 11 т. (2 аса, 2 блока),

Поражението беше трето от шест изиграни мача за България и с актив от 9 т. (3-3) тимът ни заема 10-о място във временното класиране. Словения е на трета позиция с 11 т. (5-1), зад водача САЩ с 15 .т (5-1) и втория Япония с 14 т. (5-0).

Slovenia 🇸🇮 vs. Bulgaria 🇧🇬 - Highlights | Week 2 | Men's VNL 2026
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Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL, Джанлоренцо Бленджини

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