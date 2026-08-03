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Бленджини избра 15 волейболисти за Евро 2026

Един от тях ще отпадне след подготовката, която ще бъде в Самоков и София

03 Авг. 2026
Световните вицешампиони ще опитат да спечелят медал и от Евроволей 2026
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Световните вицешампиони ще опитат да спечелят медал и от Евроволей 2026

Селекционерът на националния отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи леко разширен състав от 15 души, който ще се подготвя за Евро 2026 (9-27 септември). От него в крайна сметка ще отпадне само един състезател.

Световните вицешампиони започват в Самоков подготовка подготовка за първенството, на което София е съдомакин, заедно с Румъния, Финландия и Италия. Първият етап от тренировките ще продължи до 28 август, като тогава ще има и две контроли с отбора на Чехия (25 и 26 август).

След това националите ще се преместят в столичната "Арена 8888", където ще бъдат и мачовете от гр.Б на Евроволей 2026. Последните две контролни срещи ще са срещу състава на Сърбия (1 и 2 септември). 

На 9 септември е първият мач на българския тим на европейското - срещу Северна Македония. Следват двубои с Португалия (11-и), с Украйна (12-и), с Израел (14-и) и накрая с победителя в Лигата на нациите този сезон - Полша (16-и). Класиралите се на първите 4 места в групата тимове ще продължат към директните елиминации.

Ето и състава на Бленджини за Евроволей 2026: 

разпределители - Симеон Николов, Стоил Палев; централни блокировачи - Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков; посрещачи - Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков; диагонал на разпределителя - Венислав Антов; либеро - Дамян Колев.

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