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Предпоследният във VNL би България с 3:0

Тайланд спечели първата си победа за сезона срещу волейболните ни националки

Днес, 18:09
Титулярната разпределителка на националния отбор Лора Славчева вдига топката към зона 4 по време на злощастния мач срещу Тайланд.
FIVB
Титулярната разпределителка на националния отбор Лора Славчева вдига топката към зона 4 по време на злощастния мач срещу Тайланд.

Женският национален отбор по волейбол допусна четвърта поредна и общо пета загуба от шест изиграни мача в Лигата на нациите (VNL) този сезон. Избраничките на италианския селекционер Марчело Абонданца отстъпиха с 0:3 (-22, -20, -17) срещу тима на Тайланд, който е домакин в Банкок на група 6 от втората състезателна седмица на глобалния турнир.

България започна в леко променен състав с разпределител Лора Славчева, диагонал Микаела Стоянова, посрещачи Александра Миланова и Мирослава Паскова и центрове Борислава Съйкова и Дарина Нанева, а като либеро се редуваха Мила Пашкулева и капитанът Жана Тодорова. В хода на срещата от пейката се включиха Мерелин Николова, Кая Николова, Цветелина Илиева и Маргарита Гунчева.

В първия гейм българските националки изградиха ранен аванс в резултата и поддържаха огромна дистанция чак до 19:13. Последвалото отпускане обаче доведе до серия от 12:3 в полза на тайландките, измъкнали болезнено частта. И вторият гейм започна с предимство на нашите волейболистки, които поведоха с 5:2, но този път обратът настъпи съвсем рано и до края съперникът само увеличаваше разликата. А третата част се разви еднопосочно от самото начало.

Двете ни крайни нападателки Миланова (1 ас) и Паскова (2 блока) завършиха с по 11 т. Съйкова добави 9 т. (2 аса, 3 блока).

Над всички в мача се открои Джантависут Сасипапорн с 21 т. (3 аса, 3 блока) за победата на домакините. Кокрам Пимпичая допринесе с още 17 т. (1 ас, 1 блок).

Преди днешния двубой Тайланд нямаше нито една победа и заемаше предпоследното 17-о място. Сега там се озова България (1-5, 3 т.), а тайландките се изкачиха до 14-а позиция с баланс 1-5 и 6 т.

Утре селекцията на Абонданца излиза срещу Канада (3-2, 10 т.).

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Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL, Марчело Абонданца

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