Сърбия посрещна волейболистките с разгром

Женският национален отбор по волейбол започна с тежко поражение участието си в заключителната трета състезателна седмица от редовната фаза в Лигата на нациите (VNL). В откриващия си мач от група 7 в Белград селекцията на Марчело Абонданца беше посрещната от домакина Сърбия с разгром - 0:3 (-16, -19, -25).

Италианският селекционер започна с титулярна шестокра с разпределител Лора Славчева, диагонал Мерелин Николова, посрещачи Мирослава Паскова и Калина Венева и центрове Борислава Съйкова и Дарина Нанева, а либеро беше капитанът Жана Тодорова. В хода на мача на игрището се появяваха Микаела Стоянова, Димана Иванова, Дарина Нанева, Виктория Нинова и либерото Мила Пашкулева.

Интрига имаше само в третия гейм, в който българските волейболистки имаха аванс при 13:11, а по-късно наваксаха изоставане от 16:20 и поддържаха равенството от 22:22 до 25:25. Последваха обаче грешка от сервис на Стоянова и атака в аут на Нанева и мачът свърши.

Най-резултатна в тима ни стана резервният диагонал Микаела Стоянова с 13 т. (3 блока), а Дарина Нанева завърши с 9 т. (1 ас, 2 блока). Топреализатор на мача в зала "Београдска Арена" стана Аня Зубич с 16 т. за домакините, а Бранка Тица допринесе с 13 т. (2 блока) за победата. Маса Киров добави още 10 т. (1 ас, 1 блок).

Във временното класиране българските "лъвици" остават на 16-о място т 18 тима с 2 победи, 7 загуби и 5 точки. Под нашия тим само тези на Доминикана (1-8, 6 т.) и Франция (1-8, 4 т.). Сърбия пък продължава да е на 13-а позиция, вече с 3 победи, 6 загуби и 10 точки. Начело са САЩ и Бразилия с по 8-1 и 23 т.

В четвъртък (9 юли) България ще почива, а домакините ще играят срещу Франция. Следващата среща на волейболистките ни е срещу Чехия в петък (10 юли) от 17:30 ч. българско време. У нас турнирът се излъчва единствено по Max One - новия канал в портфолиото на един от мобилните оператори.