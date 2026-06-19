България загуби за 5-и път поред във VNL

FIVB Микаела Стоянова е хваната от тройната канадска блокада на Бри Франсен (№13), Емили Малио (№19) и Абагейл Гузен (№16). Общо в мача Канада направи 14 успешни блокади срещу 8 на България.

Женският национален отбор по волейбол претърпя 5-а поредна и общо шеста загуба в Лигата на нациите (VNL), след като пропусна куп възможности и отстъпи пред тима на Канада с 1:3 (-17, 23, -23, -26).

В столицата на Тайланд - Банкок, където се играят мачовете от група 6 от втората състезателна седмица на Лигата, селекцията на треньора Марчело Абонданца можеше и да спечели, но губеше концентрация в решаващи моменти.

След като загубиха отчайващо първия гейм, българките успяха да измъкнат равностойния втори, печелейки последните две точки при 23:23. В третата част изглеждаше, че националките ще направят пълен обрат, тъй като поведоха с 21:17. Само че те допуснаха пет поредни точки за канадските противнички и изостанаха с 21:22. Развръзката бе огледална на тази в предишния гейм - този път Канада направи две поредни точки при 23:23 и поведе с 2-1 гейма.

В IV част тимът на България успя да навакса 5 точки пасив (10:15) и да изравни, отново да изостане и да навакса вече от 18:21, да спаси два мачбола и на свой ред да стигне до геймбол при 26:25, но накрая пак се срина и Канада затвори мача с 28:26.

Най-резултатна за нашия отбор бе Борислава Съйкова с 14 т. (4 на блокада). С двуцифрен актив точки завършиха още Мирослава Паскова - 13 (1 ас от сервис), и Александра Миланова - 12 (2 аса).

От канадките цели пет волейболистки минаха границата от 10 точки: Кийра ван Райк - 19, капитанът Емили Малио - 16 (6 блока, 4 аса), Алекса Грей - 14, Нядхоли Токбуом - 13, и Абагейл Гузен - 11 (4 блока).

След днешната загуба селекцията на Марчело Абонданца остава на предпоследното 17-о място с баланс 1-6, като назад е единствено отборът на Доминиканската република с 0-6. Канада пък излезе на 7-а позиция с 4-2.

Следващият мач на България ще е отново в Банкок - срещу състава на Украйна, който е на 13-о място с 2-5.