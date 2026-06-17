Миниобрат в края не стигна на волейболистките за гейм срещу Полша

Женският национален отбор по волейбол опита да покаже зъби срещу фаворита Полша, но в крайна сметка допусна трета поредна загуба в Лигата на нациите (VNL). В откриващия си мач в Банкок от група 6 на втората състезателна седмица в глобалния турнир селекцията на Марчело Абонданца отстъпи с 0:3 (-12, -22, -23), макар във втория и третия гейм да игра равностойно на "дружина полска".

В третата част нашите волейболистки дори бяха съвсем близо до спечелването ѝ, след като осъществиха миниобрат с пет поредни точки от 18:22 до 23:22. До края обаче националките повече не взеха разиграване.

Италианският ни старши-треньор започна с разпределител Лора Славчева, диагонал Микаела Стоянова, посрещачи Александра Миланова и Мирослава Паскова и центрове Борислава Съйкова и Дарина Нанева, а либеро беше Мила Пашкулева. В хода на двубоя като резерви се появиха либерото и капитан Жана Тодорова, Калина Венева, Маргарита Гунчева, Мерелин Николова, Кая Николова и Цветелина Илиева.

Две от състезателките ни завършиха с двуцифрен актив - Стоянова стана топреализатор в мача с 13 т. (1 ас, 2 блока) и Съйкова реализира 10 т. (1 ас, 2 блока). Паскова отбеляза 8 т. (1 ас, 1 блок), а съфамилничките Николови се включиха с общо 9 т. от пейката - Мерелин с 5 и Кая с 4 (1 ас, 1 блок).

С най-голям принос за полската победа беше Юлита Пясецка с 13 т. (1 блок), а Мая Копут добави 10 т. (1 ас, 3 блока).

С актив от 1 победа и 4 загуби (3 т.) България заема 16-о място сред участващите 18 нации във VNL 2026. На върха във временното класиране е Италия с 4-1 (13 т.).

Утре българският отбор излиза срещу домакина Тайланд (0-4, 2 т.). Мачът е от 16:30 ч. и ще бъде предаван пряко само по новия ТВ канал в мрежата на един от мобилните оператори - Max One.