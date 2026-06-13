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Националите извоюваха с обрат втора победа във VNL

Българските волейболисти биха Аржентина с 3:1 за втори път в последната седмица

Днес, 00:04
Капитанът на България Алекс Грозданов изпълнява сервис в мача срещу Аржентина, в който допринесе с 4 т. за осъществения обрат.
FIVB
Капитанът на България Алекс Грозданов изпълнява сервис в мача срещу Аржентина, в който допринесе с 4 т. за осъществения обрат.

Волейболистите от националния отбор на България извоюваха втора поредна победа в тазгодишното издание на Лигата на нациите (VNL). Селекцията на Джанлоренцо Бленджини осъществи впечатляващ обрат и надигра Аржентина с 3:1 (-23, 23, 15, 23) в третата си среща на турнира в група 2 от откриващата седмица в бразилската столица Бразилия.

Това е втори успех с този резултат за "лъвовете" срещу "гаучосите" в разстояние на седмица. Миналата събота двата отбора се изправиха един срещу друг в контрола на аржентинска земя в Росарио, където нашите се наложиха с 25:18, 19:25, 25:20, 25:21 в генералната репетиция за VNL 2026.

И тази вечер над всички на игрището беше българският диагонал Александър Николов с 26 т. (1 ас, 1 блок). С двуцифрен актив за победата допринесоха още трима от националите ни: посрещачите Аспарух Аспарухов (2 аса, 2 блока) и Мартин Атанасов (2 аса) с по 13 т. и центърът Илия Петков с 10 т. (1 ас, 2 блока).

За аржентинците най-резултатен стана Лусиано Висентин с 16 т. (1 блок). Мануел Армоа завърши с 11 т. (1 ас, 1 блок), а влезлият като резерва Херман Гомес добави 10 т. (1 блок).

След втория си успех България излезе на 5-о място във временното класиране сред 18-те нации с актив от 6 т. (2-1). Лидер е Бразилия с максималните 9 т. (3-0).

Утре (14 юни), в последния ден на надпреварата в зала "Нилсон Нелсон", играчите на Бленджини излизат срещу Сърбия. Мачът е от 20:30 ч. българско време и ще бъде излъчван единствено по Max One - новия ТВ канал в мрежата на един от мобилните оператори.

Bulgaria 🇧🇬 vs. Argentina 🇦🇷 - Highlights | Week 1 | Men's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Men's highlights between Bulgaria and Argentinaof the Volleyba...
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Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL, Джанлоренцо Бленджини

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