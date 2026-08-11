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Бленджини ще води и италиански клуб от есента

Волейболният селекционер остава начело на българския национален отбор до 2028 г.

11 Авг. 2026
Джанлоренцо Бленджини сочи "олимпийската посока" за България по време на днешната открита тренировка на националите в Самоков. За втори път след периода 2015-2017 г. той ще съчетава ролята на национален селекционер и клубен треньор.
SPORTAL.BG
Джанлоренцо Бленджини сочи "олимпийската посока" за България по време на днешната открита тренировка на националите в Самоков. За втори път след периода 2015-2017 г. той ще съчетава ролята на национален селекционер и клубен треньор.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини удължи договора си с федерацията (БФВ) и ще продължи да води България поне до лятото на 2028 г. От началото на следващия сезон обаче 54-годишният италианец ще поеме работа и начело на клубен тим в родината си.

Новината съобщи лично президентът на БФВ Любомир Ганев. И допълни, че специалистът изрично е поискал позволение, за да преговаря с отбори от първенството на Италия.

"С всеотдайната работа и постигнатите резултати е напълно логично, че клаузата за удължаване на договора с още две години е активирана. В същото време разбираме, че след три години натовареност само през летния сезон, треньор от класата и в активната възраст на Бленджини има необходимост да се върне към динамиката на клубните първенства и турнири от най-високо ниво. Оценяваме високо свършеното от него до момента и считаме, че за втората фаза от нашия договор е възможно да се съчетават двата ангажимента", обясни Ганев.

В треньорската си кариера на клубно ниво Бленджини е водил елитните "Тоно Калипо" (Вибо Валенция) (2011-2014) и "Кучине Лубе" (Чивитанова) (2015-2017, 2021-2024), а за кратко съчетаваше ангажиментите си в Суперлигата и като селекционер на мъжкия представителен тим на Италия (2015-2021). Засега не е известно коя ще е следващата му спирка в италианското първенство.

"Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили. И с поглед към олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, какъвто хоризонт си бяхме начертали още преди три години. Благодаря на БФВ за гъвкавостта и разбирането - коментира днес Бленджини. - Моят ангажимент към България, както и поставените цели остават непроменени. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на два ангажимента, вярвам, че и сега ще бъде така. Заедно със страхотните момчета ще продължаваме с концентрация, мотивация и пълно себераздаване да се стремим да се представяме така, че България да се гордее."

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Ключови думи:

волейбол, Джанлоренцо Бленджини, Любомир Ганев

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