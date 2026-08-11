Бленджини ще води и италиански клуб от есента

SPORTAL.BG Джанлоренцо Бленджини сочи "олимпийската посока" за България по време на днешната открита тренировка на националите в Самоков. За втори път след периода 2015-2017 г. той ще съчетава ролята на национален селекционер и клубен треньор.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини удължи договора си с федерацията (БФВ) и ще продължи да води България поне до лятото на 2028 г. От началото на следващия сезон обаче 54-годишният италианец ще поеме работа и начело на клубен тим в родината си.

Новината съобщи лично президентът на БФВ Любомир Ганев. И допълни, че специалистът изрично е поискал позволение, за да преговаря с отбори от първенството на Италия.

"С всеотдайната работа и постигнатите резултати е напълно логично, че клаузата за удължаване на договора с още две години е активирана. В същото време разбираме, че след три години натовареност само през летния сезон, треньор от класата и в активната възраст на Бленджини има необходимост да се върне към динамиката на клубните първенства и турнири от най-високо ниво. Оценяваме високо свършеното от него до момента и считаме, че за втората фаза от нашия договор е възможно да се съчетават двата ангажимента", обясни Ганев.

В треньорската си кариера на клубно ниво Бленджини е водил елитните "Тоно Калипо" (Вибо Валенция) (2011-2014) и "Кучине Лубе" (Чивитанова) (2015-2017, 2021-2024), а за кратко съчетаваше ангажиментите си в Суперлигата и като селекционер на мъжкия представителен тим на Италия (2015-2021). Засега не е известно коя ще е следващата му спирка в италианското първенство.

"Продължаваме по нашия общ път с високите цели, които сме си поставили. И с поглед към олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, какъвто хоризонт си бяхме начертали още преди три години. Благодаря на БФВ за гъвкавостта и разбирането - коментира днес Бленджини. - Моят ангажимент към България, както и поставените цели остават непроменени. За мен няма да се промени нищо по отношение на работата и отдадеността ми към националния отбор. Вече имам опит в успешното съчетаване на два ангажимента, вярвам, че и сега ще бъде така. Заедно със страхотните момчета ще продължаваме с концентрация, мотивация и пълно себераздаване да се стремим да се представяме така, че България да се гордее."