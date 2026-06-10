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България понесе неочакван удар на старта на VNL

Световните вицешампиони допуснаха обрат срещу дебютанта в турнира Белгия

10 Юни 2026
Звездата на българския национален отбор Александър Николов стреля през двойния белгийски блок, изграден от Самюел Фафшан (№21) и Базил Дермо (№15).
FIVB
Звездата на българския национален отбор Александър Николов стреля през двойния белгийски блок, изграден от Самюел Фафшан (№21) и Базил Дермо (№15).

Напълно неочаквана загуба претърпя мъжкият отбор на България на старта на новия сезон във волейболната Лига на нациите (VNL). В първия си мач от група 2 в бразилската столица Бразилия световните вицешампиони допуснаха обрат срещу непретенциозния тим на Белгия, правещ дебюта си в глобалния турнир - 1:3 (20, -24, -24, -23).

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини започна с възможно най-звездния си състав: Симеон Николов като разпределител, Аспарух Аспарухов като диагонал, Александър Николов и Мартин Атанасов като посрещачи, капитанът Алекс Грозданов и Илия Петков като центрове и Дамян Колев като либеро. Като резерви в течение на срещата се появиха Жасмин Величков, Преслав Петков, Стоил Палев и Венислав Антов.

Със заслужено самочувствие и огромна увереност, нашите волейболисти взеха с лекота първия гейм и изглеждаше, че са се устремили към убедителен успех. От втората част нататък обаче в играта на българския отбор настъпи необясним спад, играчите взеха да правят серии от индивидуални и непредизвикани грешки и това доведе до тотален срив.

Той беше особено забележим в третия и четвъртия гейм, когато националите започваха убедително и водеха в резултата до средата на частта, след което изпускаха инициативата. В края Белгия стигна до два поредни мачбола и се възползва от втората си възможност, когато Симеон Николов изпрати сервиса си в мрежата.

Като топреализатор в двубоя завърши Александър Николов с 25 т. (2 аса), а Аспарухов добави 15 т. (2 аса, 2 блока). Петков отбеляза 8 т. (1 блок), а Грозданов (2 блока) и Атанасов (1 блок) приключиха с по 6 т.

С най-голям принос за белгийската победа беше Пиер Перен с 16 т. (2 аса), а с двуцифрен актив се отчетоха още двама негови съотборници - Базил Дермо с 14 т. (1 ас, 1 блок) и Фере Режер с 11 т. (2 аса).

Вторият мач на България е утре вечер срещу тима на Иран - от 22:30 ч. наше време.

Belgium🇧🇪 vs. Bulgaria🇧🇬 - Highlights | Week 1 | Men's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on Volleyball TV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=d Watch the Men's highlights between Belgium and Bulgaria of the Volleyball Nations League 2026 in Brasilia (Brazil)! #VNL2026 #Volleyball #VNL 🏐 More highlights from the Men's VNL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVCx4hq5E0mgQxVYw7vXVfNkSDlAz8JO 📅 Full schedule + results: https://en.volleyballworld.com/volleyball/competitions/volleyball-nations-league/schedule/ 🔔 Subscribe NOW!: https://go.volleyball.world/Subscribe?ytv=d LOVE BEACH VOLLEYBALL? 🏝️🏐 Check out https://go.volleyball.world/SubscribeBVB?ytv=d FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA 🤳 Instagram: https://go.volleyball.world/Instagram?ytv=d TikTok: https://go.volleyball.world/TikTok?ytv=d Facebook: https://go.volleyball.world/Facebook?ytv=d Twitter: https://go.volleyball.world/Twitter?ytv=d More info: https://go.volleyball.world/home?ytv=d
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Ключови думи:

волейбол, Волейболна лига на нациите, VNL, Джанлоренцо Бленджини

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