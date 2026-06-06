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България записа ново 0:3 във VNL - срещу Бразилия

Селекцията ни игра равностойно на "селесао" само в първия гейм

Днес, 19:38
Бразилската посрещачка Ана Кристина забива топката в българското поле през разкъсания двоен блок на Дарина Нанева (№18) и Лора Славчева (№3).
FIVB
Бразилската посрещачка Ана Кристина забива топката в българското поле през разкъсания двоен блок на Дарина Нанева (№18) и Лора Славчева (№3).

Втора загуба с 0:3 гейма допусна женският национален отбор по волейбол от три изиграни мача през новия сезон в Лигата на нациите (VNL). След като отстъпиха с този резултат пред олимпийския и световен шампион Италия в откриващия си мач от група 2, днес избраничките на селекционера Марчело Абонданца паднаха тежко и срещу домакина Бразилия - 23:25, 17:25, 13:25.

Българските волейболистки бяха равностойни на "селесао" само в първия гейм, в който водеха с 12:9, но след като позволиха изравняване, се пречупиха в ключовите моменти в края. Във втората част нациоанлките ни също имаха аванс по средата (13:10), само че до края ѝ спечелиха още само четири разигравания. В третия гейм вече липсваше каквато и да е интрига.

Най-резултатна в състава ни стана Александра Миланова с 9 т. (1 блок), а с по 7 завършиха Борислава Съйкова (2 аса, 1 блок) и Микаела Стоянова. За бразилките Тайнара Фигейредо реализира 14 т. (3 аса), Ана Кристина допринесе с 13 т. (1 ас, 2 блока), а Жулия Бергман добави още 12 т. (2 аса).

След като късно снощи извоюва убедителна победа с 3:0 над Доминиканската република, България (1-2, 3 т.) заема 13-о място във временното класиране сред 18-те участващи страни във VNL 2026. Бразилия (3-0, 9 т.) е едноличен лидер.

В последната си среща от първата състезателна седмица отборът ни ще се изправи срещу Турция (1-1, 2 т.), чийто тим по-късно днес играе с Италия (2-0, 6 т.). Мачът срещу южната ни съседка е в неделя късно вечерта и трябва да започне в полунощ българско време срещу понеделник (в 0:00 ч. на 8 юни).

Brazil 🇧🇷 vs. Bulgaria 🇧🇬 - Highlights | Week 1 | Women's VNL 2026
🔴 Full Volleyball Nations League LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VNL?ytv=dWatch the Women's highlights between Brazil and Bulgariaof the Volleybal...
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волейбол, женски национален отбор, Волейболна лига на нациите, VNL, Марчело Абонданца

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