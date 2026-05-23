Волейболният отбор на България падна тежко от Полша

Националният мъжки отбор по волейбол бе разгромен с 0:3 (-17, -17, -15) от състава на Полша в последния ден от турнира "Силезия къп" в Катовице. Световните вицешампиони, водени от италианския си треньор Джанлоренцо Бленджини, влязоха в последния двубой като лидери след победите на тимовете на Украйна и Сърбия в предните два дни.

Българският отбор излезе в състав Стоил Палев, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Жасмин Величков, Илия Петков, Преслав Петков и либерото Дамян Колев. Впоследствие Бленджини пусна и останалите си избраници за турнира но нашите така и не успяха да намерят противодействие на високоръстовата блокада на домакините.

Загубата остави България на второ място в турнира, който беше част от подготовката за Лигата на нациите, която ще започне на 10 юни в Бразилия. Там непосредствени съперници на националите ще са съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

В другия мач Украйна победи изненадващо над Сърбия с 3:1 (24, -12, 16, 19), но въпреки това сърбите завършихана трето място в турнира, а украинците са на последното, четвърто място.