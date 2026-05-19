Либерото е новият капитан на женския ни волейболен отбор

Либерото на "Марица" (Пловдив) Жана Тодорова е новият капитан на женския национален отбор по волейбол. Новината беше съобщена от италианския селекционер на България Марчело Абонданца по време на откритата тренировка в зала "Левски София", част от подготовката на тима за Лигата на нациите (VNL).

За първи път либеро поема капитанската лента на А отбора - след промените в правилата преди пет години, които разрешиха това. Тодорова наследява на поста Елица Василева-Атанасийевич, която последно предвождаше представителния ни дамски тим.

Общо 16 състезателки се включиха в заниманието. От първата група са освободени Боряна Ангелова и Александра Китипова, които ще бъдат част от Б отбора.

Първите двубои от серията контроли ще бъдат срещу Аржентина на 30-31 май (събота и неделя). "Лъвиците" ще стартират участието си във VNL 2026 в Бразилия от 3 до 7 юни. В откриващата седмица волейболистките ни ще срещнат домакините, Турция, Италия, Доминикана и Нидерландия.

ПРИ МЪЖЕТЕ

Още седмица почивка получиха тримата лидери на националния отбор по волейбол. Днес представителният ни тим замина за Полша за участие в елитния приятелски турнир "Силезия къп" (20-23 май) без капитана Алекс Грозданов и братята Александър и Симеон Николови.

Италианският селекционер на българския А отбор Джанлоренцо Бленджини определи група от 14 волейболисти. Сред тях преобладават състезатели от чужбина, а българското първенство има само четирима представители - трима от тях са от шампиона в Суперлигата "Левски София", а един е от вицешампиона "Нефтохимик" (вж. целия състав по-долу).

На турнира в Катовице и Сосновец "лъвовете" ще се изправят последователно срещу тимовете на Украйна (20 май), Сърбия (22 май) и домакина Полша (23 май). Всички двубои ще бъдат излъчвани по платените ТВ канали на "Макс спорт".

След "Силезия къп" отборът се прибира в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков. Тогава към лагера ще се присъединят Грозданов и братя Николови.

СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ ЗА "СИЛЕЗИЯ КЪП 2026"

Разпределители : Стоил Палев ("Левски София"), Любослав Телкийски ("Нефтохимик");

Диагонали : Венислав Антов ("Тюркоа", Франция), Димитър Димитров ("Бусан", Южна Корея);

Посрещачи : Аспарух Аспарухов ("Шлепск", Полша), Георги Татаров ("Галатасарай", Турция), Мартин Атанасов ("Веро Волей", Монца, Италия), Денислав Бърдаров (ИББ, Турция), Жасмин Величков ("Веро Волей", Монца, Италия);

Центрове : Борис Начев ("Сонепар", Падуа, Италия), Илия Петков ("Юаса Батъри", Гротадзолина, Италия), Преслав Петков ("Фолгоре", Маса, Италия);