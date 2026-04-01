Успехът в Индонезия придвижи България до №86 в света

Спечеленият в понеделник турнир FIFA Series в Индонезия осигури на мъжкия национален отбор по футбол на България придвижване с едно място напред в новата ранглиста на ФИФА в сравнение с предишното издание на класацията от декември м.г. Така националите вече са №86 в света с 1278.90 т. Точно пред България е Нова Зеландия, а след нас е Габон.

От съперниците на националния ни отбор в група С4 от предстоящия турнир Лига на нациите 2026/27 най-предна позиция заема Исландия - №75 с 1345.07 т. Това е и единственият ни съперник, който се намира пред нас в световната ранглиста. След снощния си успех в плейаута срещу Малта, тимът на Люксембург влезе в Топ 100 и е №98 с 1277.77 т. Най-назад е Естония - №129 с 1121.10 т.

На върха на класацията настъпи разместване и световният шампион от 1998 и 2018 г. Франция излезе начело с 1877.32 т. Досегашният лидер Испания отстъпи на втора позиция и е с 1876.40 т., а действащият шампион Аржентина мина от второ на трето място и е с 1874.81 т. Тимът на Англия (1857.97 т.) остава №4, докато Португалия (1763.83 т.) измести Бразилия (1761.16) от петата позиция. В Топ 10 са още Нидерландия (1757.87 т.), Мароко (1755.87 т.), Белгия (1734.71 т.) и Германия (1730.37 т.).