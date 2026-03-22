Националите почнаха един по един да клинчат от турнето в Индонезия

Футболните национали един по един започнаха да си намират начин да изклинчат от "престижните" мачове на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия. Там българският отбор трябва да играе със Соломоновите острови, а след това с домакина или състава на Сейнт Китс и Невис.

Още преди два дни двама от повиканите "чужденци" отказаха поканата на селекционера Александър Димитров. Илия Груев ("Лийдс") и Лукас Петков ("Елверсберг") изтъкнаха лични причини.

А днес, в първия ден от лагера, се оказа, че и защитникът Кристиян Димитров няма да пътува за Индонезия. Футболистът на "Левски" е обявил, че има травма, получена на вчерашния мач с "Черно море", в който той бе сменен в 90-ата минута. Според официалното съобщение, имало е консултация с лекаря на тима д-р Здравко Тарълов и разговор със селекционера Александър Димитров, и е било преценено, че няма как защитникът да играе в мачовете.

Но пък на негово място няма да бъде викан друг футболист - явно няма навалица от желаещи за турнето в Индонезия. Не бяха повикани и след отпадането на Илия Груев и Лукас Петков.

Още при обявяването на състава за турнира Димитров не включи редица основни национали като Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Антон Недялков и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат", Гер), Атанас Чернев ("Кайзерслаутерн", Гер), Виктор Попов ("Корона", Пол) и Радослав Кирилов ("Левски").

Освен това треньорът доста дипломатично не повика много футболисти и от водещите ни отбори - от "Левски", "ЦСКА 1948" и ЦСКА имаше по един (съответно Кристиан Димитров, Георги Русев и Иван Турицов), а от "Лудогорец" - нито един.

Кристиян Димитров вече отпадна, съответно сега вече и "Левски" няма представител. Очаква се да разберем дали и други няма да се контузят в последния момент и да се представим срещу "страшилището" Соломонови острови в хептен експериментален състав.