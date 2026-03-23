Пети дебютант бе включен спешно в държавния тим за мачовете в Индонезия

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов беше повикан, след като от националния отбор отпадна и Алекс Петков

Днес, 13:17
Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов бе повикан от младежкия национален отбор, за да замени при мъжете отпадналия Кристиан Димитров.
Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов бе повикан от младежкия национален отбор, за да замени при мъжете отпадналия Кристиан Димитров.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров все пак направи промяна в състава заради отпадането на играчи за предстоящия турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия - Джакарта (27-30 март). Поредният, който няма да бъде част от далечното пътуване, е защитникът на гръцкия "Кифисия" Алекс Петков, който е с пубалгия - хронична болка в слабините и долната част на корема.

На мястото на Алекс Петков и Кристиан Димитров ("Левски"), за когото бе обявено вчера, че е контузен и няма да пътува, селекционерът Александър Димитров включи защитника на ЦСКА Теодор Иванов, съобщи "Спортал". По случая 22-годишният играч напусна младежкия национален отбор, където бе повикан за гостуването срещу Гибралтар на 27 март, и тази вечер ще замине с мъжете за Джакарта. На неговото място селекционерът на младежите Тодор Янчев включи опорния халф на "Септември" (Сф) Кубрат Йонашчъ. 

Теодор Иванов, който е син на бившия капитан на ЦСКА и понастоящем треньор на дублиращия отбор на клуба Валентин Илиев, има от началото на сезона 23 мача във всички турнири (19 от тях в Първа лига, от които 15 като титуляр). Той става петият дебютант, който ще замине с националния турнир за Индонезия. Останалите са вратарят Мартин Величков ("Локомотив 1929", Сф), халфът Берк Бейхан ("Черно море"), крилото Кристиан Балов ("Славия") и нападателят Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унг).

В първия си двубой в Джакарта националният отбор на България ще срещне Соломоновите острови на 27 март от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30 март съперник ще бъде домакинът Индонезия или Сейнт Китс и Невис. Мачовете на тима ни ще се предават по БНТ 3.

