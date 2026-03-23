Пети дебютант бе включен спешно в държавния тим за мачовете в Индонезия

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров все пак направи промяна в състава заради отпадането на играчи за предстоящия турнир FIFA Series 2026 в столицата на Индонезия - Джакарта (27-30 март). Поредният, който няма да бъде част от далечното пътуване, е защитникът на гръцкия "Кифисия" Алекс Петков, който е с пубалгия - хронична болка в слабините и долната част на корема.

На мястото на Алекс Петков и Кристиан Димитров ("Левски"), за когото бе обявено вчера, че е контузен и няма да пътува, селекционерът Александър Димитров включи защитника на ЦСКА Теодор Иванов, съобщи "Спортал". По случая 22-годишният играч напусна младежкия национален отбор, където бе повикан за гостуването срещу Гибралтар на 27 март, и тази вечер ще замине с мъжете за Джакарта. На неговото място селекционерът на младежите Тодор Янчев включи опорния халф на "Септември" (Сф) Кубрат Йонашчъ.

Теодор Иванов, който е син на бившия капитан на ЦСКА и понастоящем треньор на дублиращия отбор на клуба Валентин Илиев, има от началото на сезона 23 мача във всички турнири (19 от тях в Първа лига, от които 15 като титуляр). Той става петият дебютант, който ще замине с националния турнир за Индонезия. Останалите са вратарят Мартин Величков ("Локомотив 1929", Сф), халфът Берк Бейхан ("Черно море"), крилото Кристиан Балов ("Славия") и нападателят Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унг).

В първия си двубой в Джакарта националният отбор на България ще срещне Соломоновите острови на 27 март от 10:30 ч. българско време (15:30 ч. местно), а във втората среща на 30 март съперник ще бъде домакинът Индонезия или Сейнт Китс и Невис. Мачовете на тима ни ще се предават по БНТ 3.