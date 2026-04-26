Феновете на ЦСКА снеха доверието от Христо Янев

Феновете на ЦСКА намериха виновник за вчерашната загуба с 1:3 от "Левски" в лицето на треньора Христо Янев. Часове след края на мача лидерът на агитката на "червените" Иван Велчев обяви, че Янев няма право повече да носи фенската фланелка, която му е подарена, заради неуважение към клуба. Наставникът дори бе приканен да върне тениската на привържениците.

"Понеже виждам, че се коментира тениската, която напоследък носи Христо Янев. Днес, веднага след мача сме го уведомили, че искаме тениската да ни се върне. Тези тениски са за хора, които стават и лягат с идеята за ЦСКА, борят се за същата идея и се отнасят с подобаващото уважение към марката и историята на ЦСКА. От днес той за мен вече не е такъв!", написа Иван Велчев в профила си във "Фейсбук".

Интересното е, че малко по-късно публикацията беше изтрита, но тя междувременно бе видяна и харесана от много хора.

Причината за недоволството на Велчев и останалите фенове е съставът, с който ЦСКА излезе точно срещу "Левски". С цел да запази силите на част от титулярите преди реванша с "Лудогорец" в сряда от 1/2-финалите за Купата на България, Христо Янев бе дал почивка на основни играчи като вратаря Фьодор Лапоухов, Пастор, Леандро Годой, Макс Ебонг, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Лео Перейра и Джеймс Ето'о. От тях само Пастор, Ето'о, Родригес и Ебонг влязоха като резерви вчера. В същото време като титуляри започнаха вратарят Димитър Евтимов, Андрей Йорданов, Петко Панайотов, Илиан Илиев и Исак Соле, които доста рядко попадат в стартовия състав.

Още след мача Велчев написа гневно заради пускането на подобен състав в мач срещу "Левски": "Днес станахме свидетели на една от най-големите гаври с привърженици, легенди и история на ЦСКА! СРАМ, СРАМ, СРАМ... Някои от хората които работят в ЦСКА, днес се самоубиха ритуално, сътвори се нещо което ще се помни години наред..."

След загубата Янев защити избора си: "Вярвам на всички момчета в съблекалнята. Всички са част от нашия отбор. Когато побеждаваме сме заедно, когато губим сме заедно. Поемам цялата отговорност за онова, което се случи на терена, за това с какъв състав излязохме. Имаме 22-ма души в съблекалнята и трябва да се осланяме на тях, да им даваме възможност всеки един да покаже качествата, да защитава името си и да брани честта на червената фланелка. Имаме двама наказани, двама с контузии от мача с "Лудогорец", хора, които са уморени, които не успяха за краткото време да се възстановят. Трябва да гледаме умно на нещата, да бъдем разумни, да запазим самообладение и да продължим пътя, по който сме поели. Ако всичко завърши така, както искаме, ще бъде нещо, което не ни е отклонило от пътя и това, че днес съм избрал този състав, има своята логика."

Сега треньорът на ЦСКА е поставен под голямо напрежение да оправдае с успех над "Лудогорец" в сряда експеримента със състава, който направи срещу "Левски".