ЦСКА почти си осигури място в Топ 4 след вяла победа

"Червените" биха "Добруджа" с 2:0, без да убедят, че са по-класният отбор

Днес, 17:11
Леандро Годой бележи от дузпа 12-ия си шампионатен гол за сезона при победата на ЦСКА над "Добруджа" днес.
ЦСКА се съвзе от тежката загуба с 0:3 от "Лудогорец" преди седмица и победи борещия се за оставане в Първа лига "Добруджа" с 2:0 в София в мач от XXVII кръг. Успехът на практика гарантира на "червените" място в първата четворка за втората фаза от първенството. Три кръга преди края на редовния сезон ЦСКА е на четвърто място с 49 точки, на 6 точки пред следващия - бронзовият медалист "Черно море". Въпреки това тимът трудно може да се намеси в битката за титлата, тъй като изостава на 4 точки от "ЦСКА 1948", на 7 точки от "Лудогорец" и на 16 от лидера "Левски".

Победата днес над "Добруджа" обаче не дойде с убедителна игра. ЦСКА подходи лежерно и не убеди, че е по-класният отбор. "Червените" откриха резултата от първото си чисто положение, което бе едва в 45-ата минута. Тогава беларуският национал Макс Ебонг засече подаване на бразилеца Лео Перейра.

В 68-ата минута голмайсторът на ЦСКА Леандро Годой беше фаулиран в наказателното поле на "Добруджа" от Богдан Костов и сам вкара отсъдената дузпа. Това беше 12-ото попадение за аржентинеца от началото на първенството.

Това бяха и двете по-сериозни голови ситуации, а до края мачът се доиграваше.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви след победата: "За нас победата е добра, по простата причина, че трябва да трупаме точки. Всяка една победа ни носи спокойствие. Не беше по най-добрия начин, но когато печелиш, трябва да си доволен. "Добруджа" е много добре подреден отбор в защита, компактен, възползват се от всяка възможност за контраатака. Поздравявам ги. Важното е, че намерихме път към гола, защото имаме лош опит с други подобни мачове. Това, че правим промени по време на мача, не значи, че не сме доволни от играчите. Търсим нещо различно, да изненадаме противника. Разполагаме с двама много добри нападатели, които имат своето място на терена. Питас и Годой се разбират чудесно. Всеки един в съблекалнята трябва да разбере важността и стойността си."

Наставникът на "Добруджа" Ясен Петров каза: "Липсваше ни малко пред гола. Това малко ни костваше да вземем минимум точка от този двубой. Мисля, че максимално затруднихме ЦСКА. Изключително доволен съм от поведението, раздаването, тактическата дисциплина на момчетата. Съумяхме това, за което се бяхме подготвили, почти да го изпълним, айде да не е на 100%, защото загубихме, но на 99%. Една грешка в края на първото полувреме, в продължението, ни костваше да излезем на полувремето при равен резултат и мачът отново щеше да бъде на кантар срещу един много стойностен отбор. Не трябва да се срамуваме от това, което днес нашите момчета представиха като продукция. Изключително много съжалявам, че загубихме, но от представянето не мога да бъда недоволен. Не ни е лесен пътят. Трябва да браним това, което сме постигнали до този момент. Мисията ни е много трудна."

