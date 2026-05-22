Бленджини извади двама и вкара един в състава за VNL 2026

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи финалната група от 30 състезатели, които ще бъдат картотекирани за тазгодишното издание на Лигата на нациите (VNL). От обявения преди месец разширен състав от 31 играчи отпаднаха двама, а вместо тях беше повикан един нов.

Спрямо началния списък липсват посрещачите Самуил Вълчинов от италианския втородивизионен "Порто Робур Коста" (Равена) и Теодор Каменов ("Пирин", Разлог). Новото име пък е Димитър Пейчинов - диагонал на шампиона на България "Левски София".

Така в окончателния състав за VNL 2026 влязоха десетима крайни нападатели и четирима диагонали на разпределителя. Освен това италианският старши-треньор ще разчита на петима плеймейкъри, седмина центрове и четирима на поста либеро (вж. пълния списък по-долу).

"Лъвовете" стартират участието си в глобалния турнир на 10 юни срещу Белгия. В откриващата седмица в Бразилия съперници на нашия тим ще бъдат още съставите на Иран, Аржентина и Сърбия.

В момента българският отбор е в Полша за участие в елитния приятелски турнир "Силезия къп". Във втория си мач днес селекцията на Бленджини ще се изправи именно срещу сръбските национали, след като в сряда победи тима на Украйна с 3:1 гейма.

Двубоят между България и Сърбия започва в 18:00 ч. наше време и ще бъде излъчван пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

СЪСТАВ НА БЪЛГАРИЯ ЗА VNL 2026

Разпределители:

№1 Симеон Николов ("Локомотив", Новосибирск, Русия)

№2 Любослав Телкийски ("Нефтохимик")

№20 Стоил Палев ("Левски София")

№24 Виктор Жеков ("Монтана")

№33 Антон Станчев ("Локомотив Авиа", Пловдив)

Диагонали:

№13 Димитър Димитров ("Бусан", Южна Корея)

№16 Християн Димитров ("Равена", Италия)

№18 Венислав Антов ("Тюркоа", Франция)

№29 Димитър Пейчинов ("Левски София")

Посрещачи:

№4 Мартин Атанасов ("Веро Волей", Монца, Италия)

№6 Жасмин Величков ("Веро Волей", Монца, Италия)

№8 Аспарух Аспарухов ("Шлепск", Полша)

№9 Владимир Гърков ("Сен Назер", Франция)

№10 Денис Карягин ("Хелвия Речина", Мачерата, Италия)

№12 Георги Татаров ("Галатасарай", Турция)

№15 Руси Желев ("Хелвия Речина", Мачерата, Италия)

№19 Денислав Бърдаров (ИББ, Турция)

№23 Александър Николов ("Кучине Лубе", Чивитанова, Италия)

№26 Кристиян Алексов ("Локомотив Авиа", Пловдив)

Централни блокировачи:

№3 Илия Петков ("Юаса Батъри", Гротадзолина, Италия)

№5 Борис Начев ("Сонепар", Падуа, Италия)

№7 Преслав Петков ("Фолгоре", Маса, Италия)

№11 Алекс Грозданов ("Богданка", Люблин, Полша)

№14 Ивайло Дамянов ("Локомотив Авиа", Пловдив)

№27 Кирил Колев ("Локомотив Авиа", Пловдив)

№30 Лазар Бучков ("Левски София")

Либеро:

№21 Димитър Добрев ("Левски София")

№22 Дамян Колев ("Левски София")

№25 Ясен Петров ("Нефтохимик")

№28 Калоян Ботев ("Монтана")